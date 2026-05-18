MJF predice quiénes serán los próximos cinco campeones mundiales AEW

Maxwell Jacob Friedman es uno de los luchadores más carismáticos de la actualidad. A pesar de ser rudo y tener casi siempre una actitud despreciable, los aficionados lo respetan tanto por su calidad como luchador como por su innegable talento al micrófono.

MJF, quien perdió el pasado 15 de abril el Campeonato Mundial AEW ante Darby Allin, estuvo buscando conseguir una revancha por todas las formas posibles. Finalmente, Allin aceptó darle una oportunidad, pero a cambio, MJF deberá exponer su cabellera: si MJF gana, recupera el oro; si pierde, le rapan la cabeza. Eso será este domingo 24 de mayo en Queens, Nueva York, en la lucha estelar de la edición 2026 de Double or Nothing.

► MJF predice quiénes serán los próximos campeones

Who are the next 5 AEW World champions? pic.twitter.com/lbUg5P5NXg — Noah Gilbert (@Noahgilberto19) May 18, 2026

En X, un fan hizo una pregunta abierta: ¿Quiénes serán los próximos cinco poseedores del Campeonato Mundial AEW? Hubo respuestas como Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita, Will Ospreay, MJF y Swerve Strickland. Otro dijo MJF, Will Ospreay, Swerve Strickland, Kevin Knight y Bandido. Alguien más MJF, Kenny Omega, Will Ospreay, Swerve Strickland y Kazuchika Okada.

En eso, MJF dio su respuesta:

MJF

MJF retires.

Tournament to honor MJF’s legacy and crown a new champion.

MJF’s son wins the belt. https://t.co/izrc8OP1CT — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) May 18, 2026

MJF.

MJF se retira.

se retira. Torneo para honrar el legado de MJF y coronar a un nuevo campeón.

El hijo de MJF gana el título.

Aunque MJF está a punto de disputar el cinturón con una estipulación de alto riesgo, no sólo tiene tiempo de bromear, sino también de dejar en claro que no piensa perder la revancha, y que una vez recupere el título, nadie se lo podrá quitar en todos los años que existan desde el domingo hasta su retiro.