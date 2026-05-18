Falleció El Chacal, figura histórica de la Arena San Juan Pantitlán

El día de ayer falleció Carlos Gómez Camargo, conocido en los cuadriláteros como El Chacal. Nacido el 11 de octubre de 1942, tenía 83 años al momento de su muerte. Su trayectoria abarcó varias décadas en la lucha libre, trabajando principalmente en el circuito independiente del centro de México, donde se ganó el respeto de aficionados y compañeros por su entrega y carisma.

► Inicios y evolución en el ring

Gómez Camargo comenzó su carrera como uno de Los Socios, nombre que le permitió foguearse en funciones locales. Posteriormente adoptó el nombre de El Chacal, un rudo clásico que destacaba por su estilo aguerrido y su presencia en el ring. Luchó regularmente en la Arena San Juan Pantitlán (en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México), recinto donde se convirtió en uno de los pilares durante muchos años. También llegó a luchar en la emblemática Arena Coliseo.

En esa época, mediados de los 60s, la lucha libre mexicana vivía su auge en arenas de barrio, y El Chacal representó el espíritu de los luchadores «de la vieja guardia»: duros, leales al público y sin necesidad de grandes reflectores para dejar huella, pues enfrentó a rivales de distintas generaciones y estilos.

Entre sus rivalidades más encarnizadas se encuentra una con Al Suárez. El 12 de abril de 1977, ambos tuvieron una sangrienta lucha en súper libre en la San Juan, apostando sus sueldos. Esa vez ganó El Chacal, pero en noviembre de ese año tuvieron una revancha por las cabelleras, saliendo vencedor Suárez.

También tuvo como rivales a los Misterios Blancos, sobre todo con el primero, a quien le ganó en 1971 el Campeonato de Peso Pluma local. Llegó a estelarizar la San Juan con encarnizados duelos contra Memo Arenas, quien luego sería Black Shadow II.

Pero cuando más sacaba su lado rudo era cuando formaba el equipo de Los Chacales, junto con Chacal II que no eran juntados de manera regular, pero cuando estaban unidos había que temerles. Y en elenco de la San Juan había otro Chacal, El Chacal de la Rosa, quien luego fue Dr. Karonte II. A este Chacal de la Rosa le ganó la cabellera el 3 de abril de 1984 en una sangrienta lucha celebrada en Papantla, Veracruz.

► Homenaje y reconocimiento

Hace un par de años, la Arena San Juan Pantitlán —su casa principal— le rindió un merecido homenaje en vida. El evento reunió a luchadores, promotores y aficionados que quisieron agradecerle décadas de sacrificios en ese mismo cuadrilátero. Fue un momento emotivo que reflejó el cariño que aún generaba entre la comunidad luchística del oriente del Valle de México.

Aunque no alcanzó el estrellato de figuras como los Villanos o Los Brazos, El Chacal encarna el alma de la lucha libre de barrio, la de los gladiadores que subieron al ring noche tras noche, muchas veces con lesiones, sin contratos millonarios y con la pasión de los aficionados como pago principal. SÚPER LUCHAS lamenta su partida. Descanse en paz, Carlos Gómez Camargo, El Chacal.