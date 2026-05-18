Swerve Strickland: «El prototipo de luchador indie está muriendo»

El talentoso luchador y ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Swerve Strickland, ha sorprendido con sus más recientes declaraciones, las cuales están cargadas de verdad.

► Swerve Strickland advierte que los luchadores indie de gran talento y reconocimiento están desapareciendo

Y es que, de 2005 a 2010, e incluso un poco antes, el mundo de la lucha libre profesional independiente en Estados Unidos tuvo un gran boom. Todo gracias a que varias empresas independientes pudieron hacer un poco más accesible el ver su contenido a los fans de todo el mundo, y ROH lideró la parada.

Llegaron camadas de luchadores como Kevin Owens, Adam Cole, Ricochet, Davey Richards, Eddie Edwards, Seth Rollins, Matt Jackson, Nick Jackson, Bryan Danielson y muchos más, que lograban dar luchas mucho mejores y más entretenidas que las vistas en WWE y TNA, en pequeñas empresas y frente a pocos fans, como en shows de PWG, Dragon Gate USA o CZW, por ejemplo.

Uno de los que llegó al mundo de la lucha libre en ese entonces, en 2011, y compartió con grandes talentos como Samuray del Sol (Kalisto) y Uhaa Nation (Apollo Crews), fue nada más y nada menos que Shane Strickland, hoy conocido a nivel mundial como Swerve Strickland.

Por eso, Strickland sabe muy bien de lo que habla, al decir en una reciente entrevista con The Cruz Show de la emisora 92.3 de Los Ángeles, que el arquetipo de luchador indie de esos años, especialmente del 2010 para adelante, está muriendo y que ya no hay ni empresas, ni luchadores del tamaño del boom anterior de la lucha libre independiente en Estados Unidos. Estas fueron sus interesantes palabras:

“La mejor lucha libre que veías no estaba en estadios, estaba en pequeños clubes. Porque éramos todos nosotros al mismo tiempo y todos éramos estrellas de rock en esa época. Ricochet era como: ‘Oh, ¿él está en la cartelera? Entonces voy a este show independiente. Y cuesta 50 dólares, aquí a la vuelta’. Ese tipo de estrella independiente ya está desapareciendo.

«Bryan Danielson, Kenny Omega, Penta, The Young Bucks y varios más son ejemplos del tipo de estrella del que estoy hablando. Danielson ayudó a poner a Ring of Honor en el mapa durante los años 2000 antes de firmar con WWE y convertirse en Daniel Bryan a comienzos de la década de 2010, mientras que Omega, los Young Bucks y Penta siguieron el camino de Danielson. Todos terminarían llegando a All Elite Wrestling, aunque Penta ahora está en WWE y Danielson ya se retiró.

«Matt Jackson y Nick Jackson vendían mercancía en tiendas Hot Topic dentro de centros comerciales por todo Estados Unidos mientras todavía trabajaban como luchadores independientes. No creen que eso pudiera volver a ocurrir en el panorama actual de la lucha libre.

“Podías ganar un salario de seis cifras en el circuito independiente. Muy pocos podían hacerlo, pero sí se podía”.