No cabe la menor duda de que el triángulo amoroso entre Lana, Bobby Lashley y Rusev, que hasta el momento ya ha provocado un divorcio y una boda frustrada, se ha llevado los reflectores dentro y fuera de la WWE. Sin embargo, no podemos descuidarnos de otro romance que se está cocinando en estos últimos días, pero esta vez en la marca azul.

Se trata de Otis y Mandy Rose, donde el primero ha declarado públicamente su amor por la rubia y que se ha puesto como propósito para este nuevo año finalmente tener una cita con ella; inclusive, Mandy Rose no le ha sido indiferente y en las últimas semanas se han estado intercambiando obsequios entre ellos por las festividades navideñas.

► ¿Habrá un nuevo triángulo amoroso en SmackDown?

Si bien ambos miembros de Heavy Machinery son sumamente populares, está claro que Otis es el más carismático entre ambos, y no solo por las recientes interacciones con Mandy Rose. Desde su ascenso al elenco principal, este equipo ha sido una buena adición para la división de parejas, y ahora parecen moverse en una dirección muy interesante.

Últimamente Otis siempre se ha mostrado como un hombre enamorado de Mandy Rose, pero un abrazo y un beso más tarde, ya se ha convertido en una popular historia en pantalla de SmackDown. No obstante, desde hace una semana Dolph Ziggler también se ha insertado en la ecuación y sus intenciones con Rose también son bastante claras. ¿Tendremos otro triángulo amoroso en SmackDown?

Seguramente podríamos esperar un buena historia si es bien manejada por WWE, que incluso podría tener un lado menos polémico que la historia que se maneja en Raw, lo cual tiene sentido considerando el hecho de que ninguno de los tres involucrados (Ziggler, Otis y Mandy Rose) se habían mostrado como pareja, por lo que no se puede hablar de rupturas o divorcios aquí, sino de una típica pugna entre dos hombres por conquistar a una mujer.

Dicho esto, tenemos algunas teorías de lo que podría suceder en las próximas semanas:

1. ELEVAR LA POPULARIDAD DE OTIS

Como habíamos indicado, Otis tiene un carisma dentro y fuera del ring y tiene el potencial de ser la próxima estrella en la compañía si es impulsado correctamente. Con el debido respeto a Tucker, quien es realmente talentoso, Otis es sin duda el hombre en el que se centrará la atención, a tal punto que es a él a quien más ovacionan cuando toma el relevo durante sus luchas. WWE quiere capitalizar la popularidad de Otis y, por la misma razón, quieren impulsarlo en grande en la televisión.

2. PARA SEPARAR A MANDY ROSE DE SONYA DEVILLE

En las últimas semanas, han existido tensiones entre Mandy Rose y Sonya Deville por una posible separación entre ambas. Este viernes no participaron en ningún encuentro, pero se las vio junto con Dolph Ziggler tras bastidores, pero eso no implica que esta historia no vaya a avanzar. Quizás Otis pueda ser el detonante para la sepración.

En la vida real, Mandy Rose y Sonya Deville son grandes amigas, y eso podría ayudar a impulsar su rivalidad. Ya han ocurrido casos similares como Roman Reigns vs. Seth Rollins, Charlotte Flair vs. Becky Lynch o el propio Dolph Ziggler vs. The Miz.

3. PARA REPETIR LA FÓRMULA DEL SUCESO DE RAW

Es sabido que lo que ocurre en Raw con el triángulo entre Lana, Lashley y Rusev ha arrojado grandes números en cuanto a visualizaciones, de acuerdo a lo expresado por la propia Lana (aunque no tanto en los ratings).

Salvando las diferencias por los antecedentes ya expuestos, WWE tiene la oportunidad de replicar este éxito en SmackDown también con Mandy Rose, Otis y Ziggler. La gente ama un triángulo amoroso y es por eso que la historia ha comenzado en la marca azul en este momento.

Si bien hay una cierta multitud (en especial los seguidores de NXT) que aman la acción dentro del ring, hay otro numeroso grupo de fanáticos que solo quiere drama y entretenimiento, y eso es lo que WWE buscaría proveer con esta historia para el programa que se transmite por FOX.

4. PARA DARLE UN CAMBIO AL PERSONAJE DE MANDY ROSE

Aunque Mandy Rose es una superestrella que es conocida por el Universo WWE, no ha tenido mayor rumbo creativo desde su ascenso al elenco principal. A pesar de que ha estado actuando de manera ruda durante sus encuentros, ha mostrado su lado bueno en sus segmentos con Otis en las últimas semanas.

Dependiendo de con cuál de los dos (Otis o Ziggler) tenga mayor afinidad, es posible que esta unión pueda agregarle un nivel totalmente diferente a su personaje, a la vez que podría revelarnos su lado como técnica o como ruda. Si Mandy Rose es bien manejada, puede aspirar a mayores cosas sin duda.

5. PARA MANTENER A DOLPH ZIGGLER EN LA DIVISIÓN DE PAREJAS

Tal como están las cosas, la rivalidad entre Roman Reigns y King Corbin debería llegar a su conclusión lógica muy pronto. Tal vez el reciente retorno de The Usos en apoyo al «Big Dog» alargue un tiempo más las hostilidades, no es menos cierto que el foco siempre fue Reigns vs. Corbin.

Dicho esto, cuando estos concluyan su rivalidad y Roman se encamine al panorama titular, como se rumora, Ziggler perdería su propósito en esta rivalidad y tendrá que unirse, ya sea con Corbin o con Roode (cuando vuelva de su suspensión, que será pronto), donde podrá seguir contendiendo en esta división contra los reaparecidos The Usos, o contra Heavy Machinery, en búsqueda de ser los retadores de The New Day y, en un sentido particular para Ziggler, una competencia obligada contra Otis por el afecto de Mandy Rose.