NJPW WRESTLE KINGDOM 14 | 4 DE ENERO 2020 .— New Japan Pro Wrestlig abre sus actividades de 2020 con su gran evento en el Tokyo Dome, que se dividirá en dos funciones.

El majestuoso Tokyo Dome será el recinto que albergará dichos eventos y es donde llegarán a su fin varias rivalidades.

El cartel es muy largo con once luchas para el día 1 y nueve para el día 2, con un total de once combates de campeonato, incluyendo la disputa del esperadísimo Double Gold Dash, donde el vencedor será doble monarca con los principales títulos individuales de la empresa del león. Son cuatro luchadores los que aspiran a éste cetro dorado, considerados los mejores hombres de la plantilla de NJPW, por lo que las batallas serán increíbles.

Según los últimos reportes de la empresa, los boletos para ambas funciones se encuentran totalmente agotados, aunque será hasta el final del cada evento cuando se de el conteo final de la asistencia. Sin embargo, resulta meritorio que la segunda fecha se haya vendido completamente SIN conocerse el evento principal.

► 0. Lucha Especial de Stardom: Mayu Iwatani y Arisa Hoshiki vs. Hana Kimura y Giulia

Arranca la función, con éste duelo no televisado con cuatro de las principales luchadoras de Stardom.

► 0. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yota Tsuji y Yuya Uemura vs. Toa Henare, Karl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin

► 0. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata y Manabu Nakanishi

► 1. Jushin Thunder Liger, Lucha del Retiro I: Jushin Thunder Liger, Tatsumi Fujinami Dradition, The Great Sasuke y Tiger Mask con El Samurai vs. Naoki Sano, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa y Ryusuke Taguchi con Kuniaki Kobayashi

► 2. Lucha Especial 4 contra 4: «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado

► 3. Lucha Especial 4 contra 4: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano y YOSHI-HASHI vs. KENTA, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens

►4. Campeonato de Parejas IWGP: Tama Tonga y Tanga Loa (c) vs. Juice Robinson y David Finlay

► 5. Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, Texas Death Match: Lance Archer (c) vs. Jon Moxley

