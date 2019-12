Mandy Rose y Sonya Deville desde que fueron ascendidas al elenco principal, han permanecido como equipo compartiendo momentos buenos y no tan buenos dentro del cuadrilátero. Ambas son buenas amigas y se han apoyado mutuamente durante su aventura por la WWE.

Sin embargo, a juzgar por lo sucedido en los últimos dos episodios de SmackDown, donde Mandy Rose y Sonya Deville perdieron sus encuentros contra Carmella, y cada una sin el apoyo de su compañera. Por ello, uno podría asumir que Fire y Desire eventualmente llegará a su fin.

► Mandy Rose y Sonya Deville van camino a una posible separación

La tensión entre Mandy Rose y Sonya Deville se ha intensificado con cada semana que pasa y es posible no pasará mucho tiempo antes de que veamos una ruptura completa.

El primer punto de la discordia fue cuando Mandy Rose no acudió al encuentro de Sonya Deville contra Carmella, por cuanto tuvo que cambiarse el vestido como consecuencia del abrazo recibido por Otis, quien estaba sudado; a la semana siguiente, Deville se negó a acompañar a amiga al cuadrilátero, como represalia. El resultado fue una derrota para ambas en encuentros muy rápidos.

Dave Meltzer habló en la última edición de Wrestling Observer Radio sobre la división inminente del equipo Fire and Desire. Meltzer reveló que la división estaba originalmente programada para que suceda antes de WrestleMania 35; sin embargo, el plan se abandonó.

Parece ser que WWE habría regresado al plan original y podría terminar la alianza pronto, y Meltzer también agregó que a Mandy Rose se le podría dar un saludable impulso en su carrera individual, mientras que Sonya Deville enfrenta la posibilidad de desvanecerse en la oscuridad.

«Se siente nuevamente como si estuvieran comenzando a separar a Mandy Rose y Sonya Deville, lo cual, de suceder, siento mucha pena por Sonya Deville porque puedo verla desaparecer después de que termine este asunto.»

«Bueno, iban a hacerlo antes de WrestleMania. Tenían todo planeado, y luego simplemente lo dejaron. Sabes que es una de esas cosas en las que, de nuevo, a veces haces cosas como separar un equipo, y no es que sea un equipo atractivo porque realmente no lo son, simplemente están ahí, quiero decir que si los separas, no es que vaya a ser un gran problema.»

«A veces, con Rusev y Lana, si recuerdan cuando los separaron, no había planes para mejorarlo, simplemente decidieron que era hora de hacerlo. Con este equipo, es como si lo hicieras o no lo hicieras, es una historia. Pase lo que pase, creo que impulsarán a Mandy Rose debido a su aspecto.»

El ángulo romántico entre Mandy Rose y Otis ha sido uno de los aspectos más entretenidos de SmackDown en las últimas semanas, pero también ha creado una brecha entre ella y Deville, y podría ser un indicio para lo que se puede venir en el futuro para ambas.