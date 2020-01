Las reacciones al regreso de Morrison, Sheamus y The Usos

¿Es mi cumpleaños? Esto podrían pensar muchos fans después de ver el episodio de anoche de Friday Night SmackDown. En lo que respecta a los demás sucesos nada ha cambiado respecto a las últimas semanas, pero todos pudieron disfrutar del regreso de John Morrison, Sheamus y The Usos. El primero apareció en el camerino de The Miz cuando Cathy Kelley fue a entrevistarlo. El segundo lo hizo para atacar a traición a Shorty G cuando parecía que iba a salvarlo. Y los hermanos salvaron a Roman Reigns.

Y después de cada uno de los retornos las reacciones no se hicieron esperar.

► Reacciones al regreso de Morrison, Sheamus y Usos

«¡HAN VUELTO!«.

«Desde el primer día…».

New year. New goals. #RoyalRumble. #WrestleMania. #Smackdown. Through all the craziness, through all the travel, you can never replace the feeling of being with family. Now let’s get them boys wrestling!!! 🤙🏽 #Bloodline @WWEUsos @TaminaSnuka pic.twitter.com/0PEMvZt2if — Roman Reigns (@WWERomanReigns) January 4, 2020

«Año nuevo. Nuevas metas. Después de toda la locura, de todo el camino, no puedes sustituir el sentimiento de estar en familia. ¡¡¡Ahora dejen que los chicos luchen!!!«.

«¡¡¡Síiiiiiii!!!! ¡¡The Usos regresaron!!«.

«¡The Usos están de vuelta!«.

Theerreeeeeee theeeeeyyyyy arreeeeee ——- dayyyy onnneeeee isshhhhhhhhhh #USOS are back!!! pic.twitter.com/oU1We58jV9 — Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) January 4, 2020

«¡¡¡Están de regreso!!!».

«¿De verdad?«.

«De verdad espero que Shorty G encuentre algunos amigos«.

«El tamaño importa«.

Soooooo it’s my fault. @TheRealMorrison needs me there tonight to help him with his entrance. Sorry – maybe next week. — Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) January 4, 2020

«Así que es mi culpa. John Morrison me necesitaba esta noche para ayudarlo con su entrada. Lo siento. Quizá la semana que viene».

Tonight was the beginning of my next chapter 😎#JohnnySmackdown @ FedExForum https://t.co/KDR1dijkPz — John Morrison (@TheRealMorrison) January 4, 2020

«Esta noche fue el comienzo de mi nuevo capítulo«.

«Se siente bien estar de vuelta«.

«Sus chicos están de regreso. Todo por la familia. Smackdown… Los Uso están aquí«.

«¡¡¡The Usos están de vuelta!!! Ahora traigan a Naomi, por favor«.

«¡Bienvenidos de nuevo, Usos!«.

Como vemos, las Superestrellas han reaccionado mayoritariamente hacia el regreso de los hermanos. Eso no quiere decir que no estén emocionados con Morrison o el «Guerrero Celta». Lo cierto es que los tres han causado mucha emoción y se espera que continúen haciéndolo a partir de ahora. Veremos cuál es el próximo paso de los cuatro en WWE.