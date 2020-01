Royal Rumble 2020 se está cocinando a fuego lento, sobre todo las historias que van a tener su propio combate, que no van directamente a las campales, porque aún quedan por delante tres semanas de shows semanales antes de la celebración del PPV. Eso es lo que está ocurriendo con la rivalidad que Bayley y Sasha Banks tienen con Lacey Evans y Dana Brooke, que parece obvio que conducirá a la defensa del Campeonato Femenil SmackDown con la sureña como contendiente el próximo 26 de enero.

Las cuatro luchadoras se enfrentaron anoche en Memphis en un combate de duplas en el que también estuvieron incluidas Alexa Bliss y Nikki Cross. Evans y Brooke salieron victoriosas de la contienda, fortaleciendo la posición de la primera como retadora así como también su alianza. Por este camino irá uno de los enfrentamientos del programa de la marca azul de la semana que viene, el cual WWE acaba de anunciar.

► Lacey Evans vs Sasha Banks, la semana que viene

«Después de semanas de ataques personales, ¡Lacey Evans y Sasha Banks se batirán el cobre la semana que viene en SmackDown!«.

Va a ser una lucha interesante pero no irá más allá de lo comentado, del futuro combate por el título. Lo más probable es que la campeona se involucre en la misma a favor de su mejor amiga, provocando la derrota de quien será su oponente dentro de tres semanas.

Nada más se sabe de lo que pasará en el próximo programa en FOX, pero las diferentes historias van a continuar, por lo que veremos las consecuencia de lo ocurrido anoche. Dos de los puntos más interesantes será ver lo que ocurre tanto con Sheamus como con The Usos. No hablamos de John Morrison porque no creemos que vaya a entrar en acción antes del PPV. Pero también estaremos atentos a ver si hace una nueva aparición para ir calentando esta nueva aventura que está comenzando en el Imperio McMahon.