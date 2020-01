SMACKDOWN 3 DE ENERO 2020 .— WWE inicia la nueva década en una de las mecas luchísticas del sur de Estados Unidos, la ciudad de Memphis. A diferencia de Raw, SmackDown cerró el año anterior con excelentes números de audiencia, y quieren mantenerlos posicionado a las dos principales figuras de la marca azul: Roman Reigns y Daniel Bryan, quienes esta noche harán equipo para enfrentarse a los villanos King Corbin y Dolph Ziggler. La acción se emite desde el FedEx Forum, de Memphis, Tennessee.

SMACKDOWN 3 de enero 2020

Además del combate antes mencionado, esta noche en SmackDown tendremos un interesante triangular femenil de parejas en el que la campeona Bayley y su inseparable amiga Sasha Banks recibirán a la dupla de Lacey Evans y Dana Brooke, además de a Alexa Bliss y Nikki Cross.

Inicia SmackDown 3 de enero 2020

Comenzamos con un resumen de lo sucedido la semana pasada. Bryan ganó otra oportunidad por el título, ¿pero son esas buenas noticias para él?

En backstage, The Miz se encuentra con Bryan. The Miz afirma que quiere vengarse de The Fiend. No hay nada más en el mundo que quiera hacerle pagar. «¡Vence The Fiend en Royal Rumble! Y no lo hagas por mí. Hazlo por todos».

Y aparecen Bayley y Sasha Banks, quienes llegan hasta el ring.

«Hemos llegado a 2020 —dice Bayley—. Seguramente todos están pensando en sus propósitos de año nuevo, como comer saludable, pero no se engañen, no cumplirán ninguno. Porque no tienen lo necesario para hacer un cambio positivo en sus vidas patéticas.

«En 2019, Sasha y yo nos miramos al espejo, hicimos cambios, hicimos lo que era necesario. Y ahora somos las líderes en vestidores».

Su discurso es interrumpido por Lacey Evans, quien llega acompañada de Dana Brooke. Evans les echa en cara la actitud que han tenido con su hija.

Alexa Bliss y Nikki Cross también aparecen. Y como no tienen realmente motivación para esta lucha, dicen que quieren regresar a la órbita del Campeonato Femenil de Parejas, aunque dicho título pertenezca de facto a Raw.

► 1- Bayley y Sasha Banks vs. Lacey Evans y Dana Brooke vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

La lucha comienza con Evans y Brooke contra Bliss y Cross. El duelos es científico, pues ambas duplas están del lado de los consentidos.

Cuadno Bayley y Banks entran en acción, se nota la actitud ruda.

Nos vamos a comerciales cuando Nikki Cross se arroja en plancha desde la tercera cuerda hacia fuera del ring sobre sus rivales.