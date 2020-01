El 2019 ha culminado, y con ello, se vivieron un cúmulo de emociones y hechos relevantes para el Universo WWE que ya han quedado en los registros. Un nuevo año ha llegado, y al igual que todos tenemos nuestros propósitos para el 2020 que queremos realizar o cumplir, las superestrellas de la WWE también tienen los suyos.

Precisamente, WWE ha compartido un video en su cuenta de Youtube donde entrevistan a varias Superestrellas, quienes revelan sus propósitos para el 2020. A continuacíon revelamos lo que dijeron:

Kofi Kingston también fue entrevistado pero lejos de dar un propósito para sí mismo, dejó un importante mensaje para el Universo WWE:

«El año nuevo no debe ser un momento para reiniciar algo. Si quieres ponerte una meta para ti mismo, solo hazlo. No esperes hasta el 1 de enero.«.

Además de los ya citados, tenemos otro interesante propósito por parte de Alexa Bliss, quien apareció en el mismo segmento al inicio del 2019, y cuyo video fue subido por un fanático, quien aprovechó para preguntarle a «la diosa» sobre sus propósitos para el 2020:

Yeah I didn’t do that … maybe 2020 https://t.co/PyCgFyeRMp

— Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) January 1, 2020