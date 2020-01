► El anuncio de Lana para 2020

De alguna manera, Lana se ha convertido en la Sable de nuestros días, por su capacidad para estar siempre en el ojo del huracán, haga lo que haga, como demuestra su sonado ángulo junto a Liv Morgan este pasado lunes. Aunque eso sí, la esposa de Brock Lesnar consiguió alzarse Campeona WWF en una ocasión, pese a sus escasas capacidades luchísticas, cosa que a día de hoy queda bastante lejos para «The Ravishing Russian», considerando que la división femenil ya es hoy bastante más que «el descanso del guerrero». Pero «The Ravishing Russian» no luce amedrentada.

Si en un vídeo de WWE confesaba que su propósito para 2020 es intentar que las cosas se centren más en ella, Lana revela que volverá a ejercer de competidora, durante una entrevista concedida a TV Insider antes de su accidentada boda con Bobby Lashley.

Lana también comentó su reciente renovación con McMahonlandia.

Estoy muy agradecida. Amo mucho a WWE. Me han dado muchas plataformas para contar y entretener. Desde Total Divas, a tener luchas mixtas o estar con gente tan distinta como Tamina o Dolph Ziggler, o batallas de baile con Naomi. Siento que estoy viviendo mi sueño. Toda mi vida he querido entretener y contar historias y poner sonrisas en las caras de la gente. Aquí puedo hacerlo, puedo contar historias. Si la gente me ama o me odia, al fin y al cabo, sigo entreteniéndolos.

Tal vez yo no les guste, pero siguen hablando de mí. Esa es la conclusión. El Universo WWE tiene una relación de amor-odio conmigo. Y al fin y al cabo, hago que la gente sienta algo, conecto con ellos. Si lo aman o lo odian, al menos sienten algo por mí. Ese es mi objetivo y estoy en este negocio para que la gente sienta una emoción de manera apasionada. Si la gente la siente, estoy cumpliendo con mi trabajo.