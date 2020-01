AEW DYNAMITE 1 DE ENERO 2020 .— All Elite Wrestling inicia el año regresando a casa. La novel empresa vuelve a presentarse en Jacksonville, sede de sus oficinas centrales, para un cartel que promete mucho, pues hay cuatro luchas programadas y tendremos al menos dos segmentos altamente interesantes. En uno de ellos, Jon Moxley contestara a la oferta de Chris Jericho para unirse al Inner Circle. De no aceptar, seguramente tendremos en puerta el primer match de alto calibre para AEW en este nuevo año. El anfiteatro Daily’s Place es el escenario para esta edición Homecoming de AEW Dynamite.

AEW Dynamite 1 de enero 2020

Y además de contestar la oferta de Jericho, el indómito Moxley tiene una lucha programada para esta noche. Su rival es Trent.

En acción de tríos, Kenny Omega vuelve a unir fuerzas con los Young Bucks para enfrentar a PAC, quien hará una inesperada alianza con Pentagón Jr. y Rey Fénix. Pase lo que pase, este encuentro será fenomenal.

Como habían acordado en el pasado episodio, Cody le concederá la revancha al espectacular Darby Allin, a quien esperamos ver más seguido en este 2020.

Y en lucha titular, Riho expondrá el Campeonato Mundial Femenil AEW en una lucha de cuatro esquinas ante Nyla Rose, Hikaru Shida y Britt Baker, quienes sustituyen a la retadora Kris Statlander.

Además, esta noche veremos una aparición especial del legendario Taz.

Abrimos con un video en el que Elite no han sido tan élite hasta ahora en AEW. Luego tenemos un repaso del cartel de esta noche.

Taz, Jim Ross y Excalibur están en los comentarios.

► 1- Darby Allin vs. Cody

Tenemos la esperada revancha de Fyter Fest, la cual culminó en empate en un buen encuentro entre ambos. Cody viene acompañado de Arn Anderson, nueva adquisición de la compañía

Luego de un breve careo, inician la acción con un forcejeo entre ambos. El público está con ambos, coreando de manera alternada sus nombres.

Hay mucho respeto entre ambos y, apenas Darby Allin consigue un crucifijo para cubrir para un segundo.

Ambos continúan intercambiando ofensivas y sendas cuentas de uno o dos segundos. Finalmente, Cody consigue arrojar a su rival afuera del ring y buscarán hacer más interesantes las cosas.

Tope suicida de Allin que impacta a Cody contra la barrera metálica. Luego lo reingresa al ring, pero es recibido con una patada voladora del «American nightmare». Anderson mira atentamente la acción y Cody va por una figura 4:

Allin sigue luchando contra la llave, hasta que finalmente logra librarse. El público corea «Cody, Cody, Cody». Ahora es el turno de Allin de aplicar su propia llave de rendición, pero Cody llega a las cuerdas y se ve obligado a soltarlo. Allin va por un ataque aéreo desde el esquinero, pero es sorprendido por Cody

Cody mantiene el control del encuentro cuando ya llegamos a la barrera de los 10 minutos, pero se toma su calma para castigar a Allin, quien está tendido en la lona, y nos vamos a comerciales.