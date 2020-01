Ahora CM Punk: más críticas hacia la historia de Liv Morgan y Lana

El objetivo de WWE era llamar la atención. Aunque para ello, ¿pasó por encima de la palabra «representación»? Liv Morgan y Lana trazaron una presunta historia de lesbianismo el lunes durante Raw, y aunque esto no debería ser noticia lo fue. Quizás un punto en el que debemos poner el foco, más allá de si el Imperio McMahon usó a su favor el hecho de que a ojos del gran público resulte sorpresiva una relación homosexual. Y las críticas hacia este segmento no terminaron en Joey Ryan, pues ahora alguien cercano al gigante estadounidense también se pronuncia.

► CM Punk opina sobre el ángulo Liv Morgan-Lana

WWE needs to hire people who actually understand what representation means to the audience they’re trying to reach. But what do I know? I’m a bear, I suck the heads off fish. pic.twitter.com/qRUYpgylyS — player/coach (@CMPunk) December 31, 2019

WWE necesita contratar a gente que entienda lo que la representación significa para la audiencia a la que intentan llegar. Pero, ¿yo qué sé? Soy un oso, chupo las cabezas de pescados.

Una avalancha de negatividad ante la que Lana quiso compartir su punto de vista.

Don’t assume someone’s sexuality. Just because they are not out spoken in the LGTBQ community doesn’t mean that they’re not pansexual, bisexual, gay, transgender or trying to process their sexuality. Even if they are married. For many it’s complicated. Please have compassion — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 1, 2020

No den por sentada la sexualidad de alguien. Sólo porque no hable abiertamente dentro de la comunidad LGTBI no significa que no sea pansexual, bisexual, gay, transgénero o esté intentando procesar su sexualidad. Incluso si está en matrimonio. Para muchos es complicado. Por favor, tengan compasión

For people growing up in religious homes, different parts of the world & cultures you have no idea how complicated it can get when it comes to ones sexuality. So in 2020 please let’s not judge & assume. But let’s show more empathy, sympathy & compassion. #HappyNewDecade — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 1, 2020

Para gente que crece en hogares religiosos, en distintas partes del mundo y culturas, no tienen idea de lo complicado que resulta el tema de la sexualidad. Así que en 2020 por favor no juzguemos ni demos por sentadas las cosas. Pero vamos a mostrar más empatía, simpatía & compasión.

Hoy hemos recogido igualmente un reporte acerca de Sonya Deville, en relación a la telenovela protagonizada por Liv Morgan y Cía. Y no porque esta luchadora, abiertamente homosexual, luzca descontenta por un supuesto desprecio al término «representación» de la que habla CM Punk.

A cambio, Cageside Seats publica hoy en su sección de rumores que la molestia de Deville viene motivada por el hecho de que meses atrás WWE no quisiera sacar adelante una historia lésbica entre ella y Mandy Rose.