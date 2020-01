No serán tal vez los mejores segmentos a nivel creativo, pero nadie puede negar que dan de qué hablar. WWE intenta acaparar miradas también a posteriori de cada episodio semanal a través de visualizaciones en YouTube, y cada vídeo que se ha publicado con Lana, Rusev y Bobby Lashley ha obtenido buenos números en este sentido. Así, cuando el lunes durante el cierre de Raw la historia dio un giro a causa de Liv Morgan, quien confesó haber mantenido una relación amorosa con «The Ravishing Russian», evidentemente hubo traca. Aunque Joey Ryan tiene una opinión poco favorable acerca del segmento, más allá de la calidad del mismo.

This is so bad. And the talent isn't at fault, it falls on the writers. Using gay for shock value perpetrates the idea that it is unusual or odd which keeps stereotypes alive. No wonder WWE struggles to find a millennial audience. https://t.co/noqUijv4xS — Joey Ryan (@JoeyRyanOnline) December 31, 2019

Esto es muy malo. Y no es culpa del talento, la culpa recae en los guionistas. Usar lo gay como recurso sorpresa perpetúa la idea de que es algo inusual o raro, lo que hace que los estereotipos sigan vivos. No hay duda de que WWE intenta buscar una audiencia milenial.

► Liv Morgan y su factor sorpresa al servicio de la historia

Tal vez Ryan se encuentre resentido con McMahonlandia por no recibir el pasado año una oferta a la altura de sus expectativas, o simplemente quiera seguir alimentando ese cliché anti-WWE que cada luchador independiente que se precie debe destilar en redes sociales. Porque desde luego, su crítica luce completamente gratuita.

El colectivo gay debería estar representado en las historias luchísticas, claro. Pero aquí, la lógica de los hechos dictó sentencia. Después de que un hombre y una mujer declararan ser antiguos cónyuges de Lana y Lashley, respectivamente, tuvo lugar el retorno de Liv Morgan. Y si hay que culpar a alguien de que la revelación de Morgan causara sorpresa, al no ir dirigida a Lashley, sino a Lana, culpémonos a nosotros mismos.

Porque estoy seguro de que el propio Ryan tampoco esperaba ese giro de los acontecimientos. Por desgracia, aún la deducción más lógica instalada culturalmente en nuestras mentes nos lleva a pensar en una historia heterosexual, antes que en una homosexual, sobre todo bajo un producto conservador y «mainstream» como WWE.

Moose, compañero de Ryan en IMPACT! Wrestling, también comentó al respecto, aunque quitando hierro al asunto con bastante más sentido común.

I think this falls in the same category as intergender wrestling as entertainment. It’s wrestling. Besides homosexuality is normal. We should include it more in wrestling storylines as not all love story is heterosexual. — MOOSE (@TheMooseNation) December 31, 2019

Creo que esto se adscribe a la misma categoría que la lucha intergénero como entretenimiento. Es lucha libre. Por otra parte, la homosexualidad es normal. Deberíamos incluirla más en las historias luchísticas, pues no todas las historias de amor son heterosexuales.

No matter how you cut it or present it….. it would have the same shock value because it hasn’t been done on wrestling television I think people should just try and enjoy wrestling for what it is and not try to find something wrong — MOOSE (@TheMooseNation) December 31, 2019