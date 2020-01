Ha llovido desde que adelantáramos en SÚPER LUCHAS la posibilidad de que Sonya Deville tuviera una trama lésbica con Mandy Rose después de que se mostraran especialmente cariñosas después de un combate. Pero pronto confirmamos que eso no iba a ocurrir, que no existía ningún plan en WWE para desarrollar una historia similar. Esto a pesar de los intentos de la ex peleadora de MMA porque sucediera.

En cambio, parece que la empresa tiene otra idea, que pasa por separar a ambas luchadoras, que actualmenet forman Fire & Desire.

No sería una mala noticia para ninguna de las dos, pues dependiendo de cómo sea el ángulo tendrían sobre ellas más focos, la posibilidad de llevar sus carreras a un nuevo nivel. No obstante, Deville podría no estar demasiado contenta. No tanto con esta nueva trama que podría abrirse para ella sino con lo que está pasando con Lana y Liv Morgan. Recordemos que el lunes el Universo WWE descubrió que la ex Riott Squad está enamorada de la novia de Bobby Lashley, lo que la ha llevado a aliarse con Rusev contra el casi matrimonio.

► La historia de Lana y Liv Morgan

Ante dicho suceso, Deville reaccionó de esta forma en Twitter:

Welp… my mind is blown. — Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) December 31, 2019

«Bueno… mi mente ha explotado».

I know my friend I know 🤯 https://t.co/riAfd8b5ff — Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) December 31, 2019

«Lo sé, amiga, lo sé».

Lo que sabe la luchadora es que ella propuso una trama lésbica a la compañía, siendo en todo momento rechazada. En cambio, ahora aparece esta historia con sus dos compañeras de vestidor. Ahora, de acuerdo a Cageside Seats, en WWE se está hablando de que Deville está molesta con este ángulo por lo comentado, porque cuando se trataba de hacerlo con ella y Rose la empresa no quería hacerlo.

Para su lamento, de ser así, porque no podemos tomar esto como nada más que un rumor, no va a suponer nada. Deville no tiene el estatus como para cambiar nada por lo que solo tendrá que seguir esperando a que Vince McMahon quiera hacer algo con ella. Y volvemos a su posible separación de Rose, porque, molesta o no, eso no deja de ser una oportunidad para las dos.

Conocedores, ¿qué opinan ustedes de la historia de Lana y Liv Morgan?