Cody Rhodes: "NXT no es nuestro problema"

Todos salimos beneficiados del nuevo «boom» de la lucha libre en Estados Unidos, que tiene de grandes cabezas visibles a NXT y AEW y sus «Wednesday Night Wars». Y por ahora, la marca dorada de WWE ha dado la vuelta a la dinámica ganadora de su rival, gracias a unas historias protagonizadas por luchadores de mayor componente estelar a ojos del gran público, justamente el gran déficit de este show apuntado al inicio de las batallas semanales de ratings. Aunque Cody Rhodes ahora declara no tener como prioridad el imponerse a NXT, ofreciendo un discurso conciliador.

Yahoo Sports entrevistó a «The American Nightmare» a modo de previa del episodio de esta noche de AEW Dynamite, que marcará el aniversario del nacimiento de la empresa. He aquí un extracto de sus declaraciones.

Hay una manera romántica de mirar los ratings y decir, ‘Aquí estamos, a finales de los 90 otra vez. Cada jueves vamos a ver los resultados’. Es divertido mirar los ratings, pero sé que internamente no vamos a dar ningún discurso motivacional sobre ellos. Nuestro problema no es NXT, y creo que nosotros no somos el problema de NXT. Si alguien va a tener éxito, no podemos ser una marca reaccionaria. Una conclusión realmente buena, positiva, y que la guerra de ratings no muestra, es que hay muchos menos cruces entre las bases de fans, hay muchos menos cambios de canal de una a la otra. Eso significa que mucha gente simplemente ve lucha libre los miércoles por la noche. Hacer que la lucha libre sea de nuevo un destino en la programación televisiva es guay.

► El contraanálisis a Cody Rhodes

Una observación parcial el del vicepresidente ejecutivo de AEW. Porque sí que existe un movimiento importante entre USA Network-TNT. Y a perjuicio de AEW Dynamite. Dave Meltzer reveló tal «crossover» hace un par de semanas, tras la primera victoria en ratings de NXT.

Sin duda en AEW tienen la evidencia de que durante las pausas comerciales la gente cambia a ver NXT. Por eso empezaron a hacer más esas inserciones […] De lo que también se han dado cuenta es que los espectadores de NXT no cambian de cadena para ver AEW. La base de fans de NXT, en su mayoría, no son una base de fans de AEW, pero a los fans de AEW sí les gusta NXT.

Motivo de que meses atrás reportáramos la innegable verdad de que, en buena parte, AEW no depende de sí misma para salir triunfante de las «Wednesday Night Wars». No obstante, hoy día, su eventual derrota a largo plazo frente a NXT no supondría el mismo destino que el vivido por WCW.

Si AEW logra consolidar una base de fieles estimable, TNT seguirá apostando por ella. Pero en cualquier caso, pese a lo dicho por Cody Rhodes, los ratings sí importan, y mucho, mires o no de reojo a tu oponente.