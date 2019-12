Con este enorme cartel arrancará AEW Dynamite el 2020

Mientras esta semana NXT no tuvo competencia en su episodio navideño, la próxima, AEW Dynamite será el programa que no mire tan de reojo a su competidor, pues la marca dorada de WWE emitirá un capítulo pregrabado con los tres mejores encuentros del 2019 de sus Year End Awards. Véase, diríamos que esta vez, hay una previsible

victoria a la vista. Pero si creían que los Élite iban a tomarse con calma el primer episodio del 2020, nada más lejos de la realidad. He aquí el último combate anunciado para el show del miércoles.

Here we go! @dustinrhodes vs. @sammyguevara is ready for #AEWDynamite Wednesday, Jan 1st!

Get your tickets at https://t.co/5WsWwyDkwZ or watch #AEW Dynamite LIVE every Wednesday on @TNTDrama 8e/7c #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/kJQEcR0O5J

