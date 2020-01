Tal y como se preveía, esta noche en el primer SmackDown del año 2020, Sheamus y John Morrison realizaron su regreso a la WWE ante la gran emoción de los aficionados.

El primero en hacerlo fue Sheamus, el Guerrero Celta, de quien se creía iba a volver solo días antes del Royal Rumble 2020, a finales del mes de enero.

Scott Dawson y Dash Wilder, de The Revival, se habían empeñado en darle una paliza a Shorty G luego de que este consiguiera una sorpresiva victoria sobre Wilder. Sonó la música de Sheamus y todo el mundo creía que veía a salvarlo… pero no. Se llevó una fuerte Brogue Kick en la cara.

Pese a su rudeza, el público lo ovacionó. ¿Vendrá como rudo, como técnico o como «un nada intermedio» en su regreso al ring? ¿Qué planes habrá para el irlandés?

Tras su regreso, Sheamus publicó un mensaje diciendo lo siguiente:

«La caja ha sido abierta».

«El tamaño importa».

Más adelante en la noche, Cathy Kelley quería obtener unas palabras de The Miz, pero cuando golpeó en su vestidor, el que apareció fue John Morrison y dijo que «The Miz no tenía nada qué decir esta noche».

