Pese a las críticas de muchos seguidores, entre ellos, nostálgicos de tiempos pasados donde un tal Stone Cold hacía de las suyas, la boda de Lana y Bobby Lashley este lunes en Raw lució cual segmento de la «Attitude Era». WWE y su gusto por los culebrones no exentos de componente «controvertido», por medio del regreso de Liv Morgan y su confesión. Y si la compañía decidió situarlo como cierre del show, sus motivos tendría, pues resulta evidente que Vince McMahon guarda gran consideración por esta historia. Según Lana, los minutos del episodio con mejores ratings del año.

I hate to rub it in all my haters & naysayers faces right now but MY wedding on #Raw was the highest part of #MondayNightRAW going up 40 percent from the rest of the show & the highest ratings of the year ! #LanaAndLashleyWedding #Lana #movingtheneedle

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 1, 2020