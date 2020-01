Todavía no conocemos la fecha, entendemos que será en algún momento de 2020, probablemente en verano para aprovechar el buen tiempo, pero Charlotte Flair se ha comprometido para casarse con Andrade. Las Superestrellas de WWE están saliendo desde hace unos cuantos meses y tienen claro que quieren ponerse en anillo de casados para no separarse nunca. Desde SÚPER LUCHAS nos alegramos por los dos y esperamos que sigan teniendo una vida amorosa feliz. Y veremos cuando llega al mundo un pequeño Andrade o una pequeña Charlotte.

Por supuesto, las primeras reacciones que queríamos conocer eran las de los dos protagonistas. Habiéndolas visto, ahora es momento de hablar de Ric Flair. El dos veces miembro del Salón de la Fama nunca ha perdido la ocasión de hablar de la relación de su hija con el de Gómez Palacio, a quien recientemente felicitó con un cariñoso mensaje después de que se coronara Campeón de Estados Unidos.

Ahora, el «Nature Boy» hace esta publicación sobre el futuro casamiento de la pareja:

Congratulations To My Beautiful Daughter @MsCharlotteWWE And An Awesome Young Man @AndradeCienWWE On Their Engagement! So Happy, So Proud! What A Way To Start 2020! pic.twitter.com/W6wt1TdBbc

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) January 1, 2020