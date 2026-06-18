MyAEW, ¿camino de ser la WWE Network de la escena «indie»?

Con la crisis de impagos de TrillerTV, AEW ha sido la principal empresa en salir de su catálogo. Aunque este movimiento llegó, y no parece nada casual, cuando la empresa ya había establecido su servicio de «streaming» propio: MyAEW.

Presumible cambio de ciclo que tal vez tenga más repercusión sobre la industria de lo que creemos. Porque MyAEW no supone sólo una plataforma para el contenido propio de los Élite (y ROH). Poco a poco, intenta posicionarse como algo más.

Si la primera «indie» en sumarse, el pasado mes, fue One Fall Wrestling, dirigida por QT Marshall, transcurridas apenas cuatro semanas MyAEW ya presenta un total de siete promotoras alternativas. La última, Warrior Wrestling, que se une a la mencionada One Fall Wrestling, Limitless Wrestling, Capital City Championship Combat, PRODUCE, Create A Pro Wrestling y WrestlePro.

El presente año hemos visto a MJF competir en Limitless Wrestling, Create A Pro Wrestling y WrestlePro, así como a Ricochet hacer lo propio en esta última, aparte de otros nombres habituales de AEW.

MyAEW está ideada para los seguidores internacionales fuera de EEUU y Canadá, pero este contenido de las mal llamadas «ligas menores» resulta una excepción y podrá visualizarse gratuitamente de forma global; según detalla la cuenta oficial de la plataforma.

A tal oferta debemos añadir la inminente nueva edición de Fantastica Mania, que tendrá lugar mañana, disponible en un centenar de países, exceptuando México. Ergo, el CMLL y NJPW, aunque no sean precisamente «indies», engrosan también el catálogo. Asimismo, Forbidden Door se emitirá vía MyAEW, donde Stardom tendrá representación.

► Ecos de WWE Network

Lo que a priori luce como positivo para la mediaticidad, especialmente, de Warrior Wrestling y el resto de «indies» mencionadas, tiene su contracrónica, con WWE Network de principal precedente.

Allá por finales de la pasada década, la desaparecida plataforma de WWE comenzó a dar cabida a EVOLVE, ICW y wXw, entre otras. Triple H, en cándidas declaraciones, aseguró que el objetivo pasaba por ayudar a estas promotoras. Traducción: os doy exposición a cambio de ser cómplices de mis planes expansionistas. Nada casual que tal «altruismo» se diera poco antes del lanzamiento de NXT UK. Por ejemplo, la escuela de wXw en Gelsenkirchen sirvió durante varios años como particular Performance Center europeo de WWE, con Gunther (entonces todavía WALTER) al frente. Sobra decir que el daño que NXT UK infligió al último «boom» del british wrestling aún se hace visible sobre una escena que precisamente ahora se vale de AEW para reverdecer viejos laureles. Hoy recogimos la noticia de que Mark Davis defenderá el Campeonato Nacional de los Élite en el próximo evento de RevPro.

Por el momento, MyAEW se limita a la lucha norteamericana, con promotoras que pueden considerarse de bajo perfil dentro del circuito. Lo que no quita para que uno observe el movimiento arqueando una ceja. Ninguna empresa, por muy multimillonaria que sea y tenga de mandamás a Tony Khan, un tipo que demuestra mayor respeto hacia la lucha que WWE, dispensa caridad. Y el alcance que tiene MyAEW podría ampliarse. Como expuse, muchas de las implicaciones de talentos adscritos a AEW se producen en Europa, y para empresas que carecen de plataforma de streaming. APC, por ejemplo, que emite sus shows gratuitamente vía YouTube, verá el debut de Kris Statlander el próximo 5 de julio.

Sin un territorio de desarrollo y sin AEW Dark ni Dark: Elevation, el mejor campo de pruebas para Khan de cara a una política de contrataciones que compita con WWE ID (y TNA) pasa por estar cerca de toda «indie» posible. Las guerras entre grandes empresas que utilizan a pequeñas como instrumentos es algo casi ancestral. Por ello, la presumible caída de TrillerTV para ser «reemplazada» por MyAEW no parece una buena noticia. TrillerTV no tenía a ninguna promotora luchística detrás. MyAEW sí. Aunque reunir a Warrior Wrestling o Limitless Wrestling en un mismo lugar suene bien, desconocemos hasta qué punto supondrá un perjuicio para lo que significa ser independiente. Recordemos, EVOLVE acabó en manos de WWE.