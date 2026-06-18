¿Danhausen culpa a Donald Trump de afectar sus «poderes»?

Danhausen ha sido la sensación últimamente, no solo en WWE, sino también en la NBA, donde su presencia ganó notoriedad por «quitarle la maldición» a los New York Knicks, quienes consiguieron una racha de 12 victorias consecutivas en los playoffs, y eventualmente lograron convertirse en Campeones de la NBA por primera vez en 53 años.

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► Danhausen se atribuye el éxito de los New York Knicks

En una conversación con Stephen A. Smith, Danhausen habló sobre cómo «deshizo la maldición» de los New York Knicks durante su camino al campeonato. Dijo que el equipo ganó 13-0 después de que él «utilizó sus poderes», atribuyéndose parte del éxito del equipo neuyorquino en la postemporada de la NBA, pero admitió que hubo una derrota (en las finales) de la que no quería ser responsable.

«La maldición. Perdieron dos partidos. Deshacer la maldición nos llevó a un récord de 13-0. Perdieron uno. No vamos a hablar de eso. No fue mi culpa».

Stephen A. lo respaldó, diciendo que no fue culpa de Danhausen. Fue entonces cuando Danhausen reveló quién cree que bloqueó los poderes, culpando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estaba presente en el partido y fue abucheado. El presentador lo presionó de inmediato, preguntándole si le tenía miedo al mandatario.

«Un momento. Un momento. Un momento. Se supone que eres el todopoderoso Danhausen. ¿Le tienes miedo al presidente? ¿Tienes miedo de decir lo que dije?».

Danhausen no se echó atrás, pero admitió que incluso sus poderes tienen límites:

«No. Los poderes de Danhausen tienen un límite. Danhausen no tiene miedo. Solo digo que a veces esos poderes se bloquean. De vez en cuando, aparece alguien y los bloquea. Esa noche se bloquearon. Pero después de eso, lo ignoraremos. Seguiremos adelante porque ganaron».

En resumen, Danhausen afirma que liberó a los Knicks de la maldición, contribuyó a la consecución del campeonato y solo perdió el control una noche porque Donald Trump le bloqueó sus poderes, pero muchos fanáticos del equipo le agradecen por la buena suerte que le permitió al equipo newyorquino lograr su primer título en más de cinco décadas.