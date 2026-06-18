El Cauliflower Alley Club anunció este miércoles la muerte de “The Duke of Dorchester” Pete Doherty a los 85 años de edad. El luchador, originario de Dorchester, Massachusetts, fue una presencia recurrente en WWF durante las décadas de 1970 y 1980, principalmente como talento de relleno.

El comunicado del Cauliflower Alley Club, publicado en su cuenta de X, señaló que fue su amigo Danny Davis quien les hizo saber de su partida.

“El CAC está triste de saber que el inolvidable Pete Doherty ha fallecido a los 85 años, conocido por los aficionados de todo el mundo como el Duke of Dorchester. Un verdadero personaje de la lucha libre profesional que aportó carisma y una personalidad más grande que la vida a cada arena en la que puso un pie. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Descansa en paz, Duke.”

► El origen de su apodo

Antes de convertirse en “The Duke of Dorchester”, Doherty era simplemente un luchador de preliminares. El apodo nació de manera completamente casual y un poco burlona: según contó el propio Doherty años después, una noche llegó tarde a un show y Chief Jay Strongbow, frente a todos los demás luchadores, soltó: “¡Miren quién llegó! ¡El maldito Duque de Dorchester!”. El sobrenombre, pensado como una broma por su impuntualidad, se quedó con él para el resto de su carrera y se convirtió en parte central de su identidad dentro del ring.

También se hacía notar por la falta de dientes. Estos los perdió en los años sesenta, en un accidente automovilístico cuando estaba en el ejército, antes de dedicarse a la lucha.

En 1977 tuvo una etapa como enmascarado, luchando como The Golden Terror, con Lou Albano como su manager

► Una carrera como «jobber», pero con momentos destacados

Durante un tiempo, su personaje se basó en que llevaba una racha perdedora. En televisión, Gorilla Monsoon anunciaba que había perdido más de 300 luchas seguidas, igual que después lo hizo Curt Hawkins. En 1987 en el Boston Garden, venció a ‘Leapin’ Lanny Poffo para poner fin a su racha.

“The Duke” logró otras victorias sorpresa, incluyendo varios triunfos sobre Fred Marzino. Llegó a luchar y enfrentarse a nombres como Junkyard Dog y King Kong Bundy. Su mayor triunfo llegó el 14 de julio de 1990, cuando logró un toque de espaldas sobre Haku en un house show celebrado en el Boston Garden. En 1991 participó en el torneo King of the Ring, sustituyendo a Kerry Von Erich, aunque fue eliminado en apenas 33 segundos por Bret Hart en la primera ronda.

Doherty también trabajó en la mesa de comentaristas, narrando eventos de la WWF a finales de los años ochenta. Se desempeñó principalmente como comentarista rudo en Boston, acompañando a figuras como Gorilla Monsoon, Bobby “The Brain” Heenan y Lord Alfred Hayes.

Se retiró de la lucha libre profesional en 1997, aunque hizo apariciones ocasionales, incluyendo el último evento de la WWF en el viejo Boston Garden, en mayo de 1995. En abril de 2010 fue inducido al New England Pro Wrestling Hall of Fame.

Descanse en paz.