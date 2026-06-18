¿WWE hará un show en la Casa Blanca? Esto se sabe

Tras la celebración de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca el pasado domingo —un evento que generó gran interés mediático, pero también una ola de polémica y críticas— surgió la pregunta inevitable: ¿podría WWE ser la siguiente marca de TKO en celebrar un show en ese mismo escenario? Un nuevo reporte aporta claridad al respecto.

► ¿Veremos a WWE en la Casa Blanca?

De acuerdo con Wrestlevotes Radio, en Fightful Select, un evento de WWE en la Casa Blanca no forma parte de los planes actuales de la empresa. El reporte cita fuentes que aseguran que la compañía estaría potencialmente abierta a la idea si los números financieros tuvieran sentido para ellos, pero que, por el momento, no es el caso.

El propio Mark Shapiro, de TKO, había señalado en febrero que la empresa estaba registrando pérdidas con UFC Freedom 250, pero que lo consideraban “una inversión a largo plazo” en términos de atraer nuevos aficionados.

► La presencia de WWE en el evento de UFC

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Aunque no hubo lucha libre en el evento, sí hubo representación de WWE entre el público: Nick Khan, Triple H y Roman Reigns asistieron al evento el domingo. La presencia de Reigns generó una notable reacción negativa en redes sociales, tanto por parte de aficionados a la lucha libre como del propio Conor McGregor, quien cuestionó públicamente quién era Roman Reigns.