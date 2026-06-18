Rating AEW Collision 13 junio 2026: audiencia y cifras

por
Ratings AEW Collision

AEW Collision del 13 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate de Kenny Omega vs. Bad Dude Tito.

Las luchas presentadas fueron:
  1. Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***)
  2. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***)
  3. Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**)
  4. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****)
  5. Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2)
  6. David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****)
  7. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****)
  8. Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
  9. CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)

► Audiencia AEW Collision 13 de junio de 2026

AEW Clasificación de colisiones abril 2026 audiencia TNT
El programa de AEW Collision prometió 364.000 espectadores , lo cual está por debajo de los 496.000 de la semana anterior.

El programa de esa semana destacó por ser el especial Collision Summer Blockbuster 2026, por tener una duración inusual de dos horas y media y por ser grabado y no un programa en directo.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,04, por debajo con respecto al 0,08 de la semana anterior. 

No se han revelado las  cifras de audiencia  en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 11 de junio de 2025 el programa atrajo 397.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,09 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 15 de junio de 2024, Collision, atrajo a 431.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,13 en TBS.

Collision continúa mostrando  variaciones en audiencia  dependiendo de su horario.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos