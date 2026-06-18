Rating AEW Collision 13 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 13 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate de Kenny Omega vs. Bad Dude Tito.

Las luchas presentadas fueron:

Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***) Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****) Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****) Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****) CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)

► Audiencia AEW Collision 13 de junio de 2026

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,04, por debajo con respecto al 0,08 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 11 de junio de 2025 el programa atrajo 397.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,09 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 15 de junio de 2024, Collision, atrajo a 431.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,13 en TBS.