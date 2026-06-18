Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 24 de junio 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, y entre otras cosas vimos a Mercedes Moné llegar a la final del Toneo de la Fundacion Owen Hart.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

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