AEW Dynamite: Mercedes Moné venció a Hazuki

Esta noche, en la tercera lucha de AEW Dynamite, vimos cómo Mercedes Moné venció a la japonesa Hazuki en la semifinal del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart 2026.

► Momentos clave

Mercedes Moné y Hazuki iniciaron la lucha intercambiando llaves. Moné tomó el control en los primeros instantes, pero Hazuki respondió con unas patadas voladoras y una serie de patadas al costado de la cabeza.

La campeona buscó refugio en la rampa de entrada, aunque Hazuki no le dio respiro y la derribó con una corbata que la enviaron contra la lona. Tras la pausa comercial, Hazuki mantuvo la ofensiva con varios vuelos hacia el exterior que impactaron de lleno sobre Moné.

Luego la regresó al ring y estuvo cerca de la victoria antes de atrapar a su rival en un crossface. Moné logró escapar y respondió con el súplex Los tres amigos. Más adelante, castigó a Hazuki enviándola con fuerza contra la rampa de entrada.

En la recta final, Hazuki recuperó el control con un potente DDT seguido de un sentón desde la cuerda superior. Después volvió a aplicar un crossface, pero Moné logró convertir la situación en un toque de espaldas.

Ambas intercambiaron antebrazos en el centro del ring en una intensa batalla. Hazuki conectó otro DDT, una patada frontal a la cara y posteriormente un brainbuster, aunque Moné logró evitar la cuenta saliendo rodando del cuadrilátero.

Varios intercambios de cuentas rápidas se dieron en los minutos finales. Moné intentó aplicar el Statement Maker, pero Hazuki reacción y estuvo cerca de sorprenderla y vencerla con varios toques de espaldas.

Finalmente, Moné conectó una quebradora y volvió a buscar su llave de rendición. Esta vez atrapó a Hazuki en el Statement Maker en el centro del ring. Hazuki resistió todo lo que pudo, pero terminó rindiéndose ante la presión de la llave.