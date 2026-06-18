AEW Dynamite: Kenny Omega venció a Tony Nese

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Kenny Omega en el AEW Dynamite del 17 de junio de 2026

Esta noche, y luego de más de un año, Tony Nese volvió a aparecer en un show televisivo de AEW. Lo hizo en AEW Dynamite, en donde su última lucha había sido el 12 de junio de 2024, hace dos años.

► Momentos clave

Kenny Omega vs. Tony Nese en el AEW Dynamite del 17 de junio de 2026
Kenny Omega vs. Tony Nese en el AEW Dynamite del 17 de junio de 2026

Desde entonces, solo había luchado en Collision y principalmente en ROH.

La campana sonó y Omega rápidamente, con tremendos snap dragon súplex atacó a su rival.

Kenny Omega conectó su rodillazo V-Trigger contra Tony Nese y lo remató con su One Winged Angel para ganar fácilmente por cuenta de tres.

Tras la lucha, hubo un careo. Kenny Omega le dijo a Zack Sabre Jr. que en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2026, lo destrozará.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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