AEW Dynamite: Kenny Omega venció a Tony Nese

Esta noche, y luego de más de un año, Tony Nese volvió a aparecer en un show televisivo de AEW. Lo hizo en AEW Dynamite, en donde su última lucha había sido el 12 de junio de 2024, hace dos años.

► Momentos clave

Desde entonces, solo había luchado en Collision y principalmente en ROH.

La campana sonó y Omega rápidamente, con tremendos snap dragon súplex atacó a su rival.

Kenny Omega conectó su rodillazo V-Trigger contra Tony Nese y lo remató con su One Winged Angel para ganar fácilmente por cuenta de tres.

Tras la lucha, hubo un careo. Kenny Omega le dijo a Zack Sabre Jr. que en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2026, lo destrozará.