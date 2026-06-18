AEW Dynamite: Bandido y Brody King vencieron a Jon Moxley y Daniel García

Esta noche, en la segunda lucha del más reciente AEW Dynamite, vimos cómo el mexicano Bandido y Brody King, dieron una gran lucha ante Jon Moxley y Daniel García, a quienes lograron vencer.

► Momentos clave

Bandido y Daniel García empezaron la guerra, intentando derribarse, en una intensa exhibición de lucha técnica e intercambios rápidos. Ambos lograron tomar ventaja por momentos, hasta que la secuencia terminó en un cara a cara.

García se burló de la pose característica de Bandido, aunque no tardó en recibir unas patadas voladoras que permitió el ingreso de Brody King. Brody y Bandido trabajaron en conjunto de inmediato, conectando un súplex para castigar a García.

Sin embargo, García evitó que sus rivales celebraran demasiado y respondió antes de recibir una serie de brutales machetazos por parte de King.

Jon Moxley pidió el relevo y se encontró frente a frente con Brody King. Ambos intercambiaron antebrazos, machetazos y golpes de gran intensidad, hasta que un poderoso machetazo de King tambaleó a Moxley.

Mox recurrió entonces a un piquete a los ojos y hasta mordió a su rival para recuperar el control. Bandido intervino con un espectacular vuelo que derribó a ambos oponentes en el exterior del encordado. Mientras tanto, King continuó castigando a Moxley con duros golpes en la esquina.

La lucha se volvió cada vez más física. Moxley logró derribar a King con un cutter y posteriormente con una lazo al cuello, aunque King seguía levantándose. Más adelante, Bandido recibió el relevo y sorprendió a Garcia con un súplex.

La presencia de Marina Shafir también fue clave. Cuando King intentó lanzarse sobre sus rivales, Shafir se interpuso en su camino y lo distrajo lo suficiente para que Moxley lo atacara con un vuelo entre las cuerdas. Poco después, Moxley remató a King con un martinete sobre el piso.

Death Riders dominaron durante varios minutos, castigando especialmente a King y evitando que llegara a su esquina. Sin embargo, Brody logró conectar una doble lazo al cuello y finalmente dio el relevo a Bandido.

El mexicano entró encendido, derribando a sus rivales con una serie de maniobras explosivas. Incluso, cuando Marina Shafir intentó intervenir aprovechando una distracción del réferi, Bandido la levantó y le aplicó un súplex en medio del ring.

En la recta final, García estuvo cerca de sorprender a Bandido con un toque de espaldas, pero no fue suficiente. Bandido reaccionó y preparó el 21 Plex mientras Brody King se lanzaba entre las cuerdas para neutralizar a Moxley.

Con el 21 Plex perfectamente ejecutado sobre García, Bandido aseguró la cuenta de tres y la victoria para su equipo.