AEW Dynamite: El equipo de MJF y Andrade el Ídolo vencen a Mark Briscoe y su gente

Esta noche, en la cuarta lucha del más reciente AEW Dynamite presentado por AEW, vimos la emocionante lucha en donde MJF y Mark Briscoe, acompañados de un numeroso equipo de gente que los apoyaba, lucharon en el clímax de su rivalidad y dieron una buena contienda.

► Momentos clave

MJF estuvo acompañado por los hombres a los que les pagó, de The Don Callis Family: Andrade el Ídolo, Kevin Knight, Kyle Fletcher, Jake Doyle y Kazuchika Okada. Por su parte, Mark Briscoe estuvo acompañado de Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O’Reilly, Konosuke Takeshita y Darby Allin.

MJF comenzó la lucha frente a Mark Briscoe, pero apenas sonó la campana cedió el relevo a Andrade. El mexicano encaró a MJF por su actitud, aunque Briscoe lo sorprendió con un derechazo.

Andrade se tomó una selfie con una aficionada en primera fila, pero Briscoe lo sorprendió con unas patadas voladoras y lo devolvió al ring para castigarlo en la esquina. Más adelante, Orange Cassidy ingresó al combate y dejó en evidencia a Andrade al arrancarle los pantalones, un momento cómico.

Kyle Fletcher y Kyle O’Reilly protagonizaron otro de los intercambios destacados. Fletcher presumió su físico, pero O’Reilly le respondió atacando una pierna y atrapándolo en un Ankle Lock. La situación se descontroló rápidamente y todos los participantes terminaron involucrados en una gran riña.

Konosuke Takeshita brilló con un vuelo hacia el exterior sobre varios rivales, mientras Kevin Knight se enfocó en castigar a Darby Allin. Incluso discutió con Fletcher porque ambos querían encargarse personalmente de Allin.

MJF finalmente tomó el relevo y se dedicó a castigar el tobillo de Allin antes de celebrar alrededor del ring. Tras comerciales, The Don Callis Family mantuvo el control durante varios minutos. Sin embargo, Roderick Strong cambió el rumbo momentáneamente con una serie de quebradoras sobre Knight y Fletcher antes de dar paso a Cassidy.

La acción se aceleró cuando Cassidy aplicó un Tornado DDT sobre Andrade, pero Kazuchika Okada respondió con un martinete. Takeshita evitó un Rainmaker de Okada, aunque Fletcher lo atacó por la espalda para darle ventaja a su compañero.

Más adelante, Takeshita conectó un Blue Thunder Bomb sobre Fletcher. Al mismo tiempo, MJF y Briscoe se encontraron cara a cara en el centro del ring, reavivando su rivalidad.

Mientras tanto, Allin persiguió a Kevin Knight entre el público y hasta la rampa de entrada. Allí logró atraparlo, pero Jake Doyle intervino para rescatar a Knight. Doyle terminó lanzando a Allin desde la plataforma de entrada contra un poste del ring.

En los momentos finales, MJF buscó aplicar el Heat Seeker sobre Briscoe, pero este escapó y respondió con un Jay Driller. La cuenta de tres parecía inevitable, pero Don Callis distrajo al réferi y evitó la derrota de su aliado.

Fletcher aprovechó la situación para derribar a Briscoe desde la cuerda superior. Poco después, Roderick Strong ingresó al combate y atacó a MJF, pero el excampeón reaccionó atrapándolo en el Salt of the Earth. Sin más alternativa, Strong se rindió.

Después de la lucha, MJF y The Don Callis Family continuaron atacando a sus rivales. Andrade fue el único que mostró dudas y trató de impedir que MJF siguiera golpeando a Briscoe.

El mexicano encaró a MJF, pero este lo empujó. Don Callis intervino para calmar la situación y, finalmente, Andrade terminó sujetando a Briscoe para que MJF lo golpeara con el Dynamite Diamond Ring.

La función concluyó con MJF y The Don Callis Family dominando el ring y dejando un claro mensaje de cara a Forbidden Door.