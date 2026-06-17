CMLL y NJPW presentan FantasticaMania México 2026: cartel completo y análisis

Después de casi 31 años de carrera, Tiger Mask IV le dice adiós a la afición mexicana en la Catedral de la Lucha Libre, el mismo escenario donde escribió tantas páginas de su historia. La leyenda japonesa comparte esquina en su última lucha en México con dos referentes absolutos del pancracio nacional: Místico y Blue Panther. Enfrente, una tríada de auténtico peligro: Averno, Volador Jr. y Black Tiger, personaje que añade un simbolismo especial a la despedida por la histórica rivalidad que durante décadas ha acompañado la leyenda de Tiger Mask en la lucha libre japonesa. Una noche para la memoria en la Arena México.