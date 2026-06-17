CMLL y NJPW presentan FantasticaMania México 2026: cartel completo y análisis

CMLL presenta NJPW · FantasticaMania México 2026
Arena México
Arena México, CDMX · Viernes 19 de junio de 2026 · 8:30 p.m. · YouTube / VideosOficialesCMLL (Nivel Leyenda)
La Catedral de la Lucha Libre vive una de sus noches más especiales del año con la nueva edición de FantasticaMania México, el cruce anual entre el CMLL y New Japan Pro-Wrestling. El plato fuerte es la despedida definitiva de Tiger Mask IV en suelo mexicano, después de casi 31 años de carrera, pero el cartel también ofrece una defensa titular en parejas, un duelo de campeonas internacionales y un mano a mano de última hora tras la baja de Atlantis Jr.
Lucha estelar · El adiós de Tiger Mask
Después de casi 31 años de carrera, Tiger Mask IV le dice adiós a la afición mexicana en la Catedral de la Lucha Libre, el mismo escenario donde escribió tantas páginas de su historia. La leyenda japonesa comparte esquina en su última lucha en México con dos referentes absolutos del pancracio nacional: Místico y Blue Panther. Enfrente, una tríada de auténtico peligro: Averno, Volador Jr. y Black Tiger, personaje que añade un simbolismo especial a la despedida por la histórica rivalidad que durante décadas ha acompañado la leyenda de Tiger Mask en la lucha libre japonesa. Una noche para la memoria en la Arena México.
Lucha semifinal en relevos
Los Guerreros Laguneros —Último Guerrero y Gran Guerrero— enfrentan a una dupla que llega con una historia inesperada detrás. Konosuke Takeshita iba a representar a la Don Callis Family junto a Hechicero, pero en las últimas semanas fue expulsado del grupo; sorprendentemente, la lucha se mantuvo pactada de cualquier forma. Con o sin facción de respaldo, Takeshita sigue siendo una de las figuras más sólidas de los elencos de AEW y de NJPW, y la curiosidad alrededor de su situación le añade un morbo extra a la semifinal.
Evento especial en mano a mano
Este mano a mano sufrió un cambio de última hora: Atlantis Jr. estaba programado originalmente para enfrentar a El Phantasmo, pero una lesión lo dejó fuera de la función. El propio Phantasmo pidió como reemplazo al luchador más loco que el CMLL pudiera ofrecerle, y la respuesta llegó rápido: Bárbaro Cavernario, el Rey de los Mano a Mano, levantó la mano para representar al Consejo. Pocas combinaciones podían encajar mejor con la imprevisibilidad del canadiense que el caos del propio Cavernario; esta sustitución puede terminar siendo una de las sorpresas gratas de la noche.
Campeonato Mundial de Parejas CMLL
Los Hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja, ponen en juego el Campeonato Mundial de Parejas CMLL ante una dupla que llegó como sorpresa al cartel: SANADA, quien recién hacía su regreso a NJPW tras rumores de salida, y Dick Togo, veterano de mil batallas en el circuito internacional. Los campeones llegan prácticamente invictos en su reinado, pero enfrente tienen a dos retadores con suficiente colmillo para complicarles la noche.
Tercera lucha · CMLL vs Unbound Co.
Velocidad y espectacularidad aérea garantizadas en esta tercia. Máscara Dorada, Templario y Neón, conforman una tercia técnica de altísimo vuelo. Enfrente, sorprendentemente, Titán representa a Unbound Co., la facción de NJPW, junto a Robbie X y Taiji Ishimori, ambos habituales en este tipo de intercambios internacionales. Una lucha que por estilo puede convertirse fácilmente en la sorpresa técnica de la noche.
Segunda lucha · Campeonato Mundial Femenil de Japón CMLL
La representación femenil de la noche llega con título en juego. India Sioux expone el Campeonato Mundial Femenil de Japón CMLL frente a Rina, representante de STARDOM, la principal promotora femenil del mundo. Una lucha que puede consolidar a la monarca o abrir paso a una nueva campeona, en uno de los pocos cruces que el CMLL ofrece cada año entre su división femenil y las grandes figuras de la lucha japonesa.
Primera lucha · México vs Japón
La función abre con el tradicional choque de estilos entre México y Japón. Valiente Jr., Futuro y Max Star, Los Viajeros del Espacio, contra Yutani, Okumura y Shoma Kato, los tres japoneses que han sido protagonistas constantes del circuito del Consejo. Apertura ideal para el ritmo internacional de la noche.
SuperLuchas · Viernes 19 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México