Tessa Blanchard y Marcela buscan el triunfo este miércoles en la Arena México

CMLL · El Mundo llega a México
Arena México
Arena México, CDMX · Miércoles 17 de junio de 2026 · 7:30 p.m.
Continúan las funciones especiales de miércoles en la Temporada de Verano de la Arena México, con material variado en todos los segmentos. La lucha estelar reúne a dos generaciones distintas del CMLL, mientras que la semifinal de Amazonas ofrece otro capítulo más de la siempre activa división femenil.
La lucha estelar de la noche cruza a dos generaciones distintas del CMLL. Xelhua y Neón, ambos del Sky Team y con una semana cargada de presentaciones junto a Komander, buscan continuar su buena racha en el bando técnico. Del otro lado, dos referentes con kilometraje de sobra: Stuka Jr. y El Valiente. La experiencia rivaliza con la juventud en el combate principal de la Catedral.
Lucha semifinal de Amazonas
La división femenil sigue siendo de las más activas en la cartelera semanal del Consejo. Marcela, una de las gladiadoras más veteranas del elenco, se asocia con Tessa Blanchard, que viene de una semana intensa entre el Viernes Espectacular y el sábado de Coliseo. Las enfrenta una pareja ruda consolidada: Keyra y Candela, que el lunes en Puebla compartieron también cartel. Combinación de experiencia y figura mediática en una buena semifinal.
Evento especial en match relámpago
Mano a mano a diez minutos entre dos gladiadores que el viernes pasado coincidieron en bandos rivales en la Arena México. Stigma, de Los Viajeros del Espacio, y El Coyote, que el sábado en el Coliseo también compitió en relevos australianos, se miden ahora en el formato de cronómetro.
Segunda lucha de pequeños estrellas
Galaxy y Shockercito, que ayer formaron parte del relevo atómico en la Catedral, repiten función esta vez frente a Peq. Pierroth y Peq. Olímpico. La división de pequeñas estrellas sigue siendo una constante muy querida por el público de la Arena México.
Primera lucha a una caída
La función abre con material de la casa. Astral y Eléctrico, que el sábado en el Coliseo ya estuvieron en acción, abren contra Inquisidor y Disturbio en un relevo de prelim a una caída.
SuperLuchas · Miércoles 17 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México