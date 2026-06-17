Tessa Blanchard y Marcela buscan el triunfo este miércoles en la Arena México

La división femenil sigue siendo de las más activas en la cartelera semanal del Consejo. Marcela, una de las gladiadoras más veteranas del elenco, se asocia con Tessa Blanchard, que viene de una semana intensa entre el Viernes Espectacular y el sábado de Coliseo. Las enfrenta una pareja ruda consolidada: Keyra y Candela, que el lunes en Puebla compartieron también cartel. Combinación de experiencia y figura mediática en una buena semifinal.