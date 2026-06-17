Hoy en la historia de WWE: John Cena despide a John Laurinaitis

El 17 de junio de 2012, WWE celebró No Way Out desde el IZOD Center de East Rutherford, Nueva Jersey. Aunque la cartelera incluyó varios combates titulares importantes, la atención estuvo centrada en la rivalidad entre John Cena y John Laurinaitis, el entonces gerente general de RAW, que a su vez era la rivalidad de Cena con Vince McMahon.

► La noche en la que cayó John Laurinaitis

Para entender la importancia de No Way Out 2012 hay que retroceder varios meses. Laurinaitis había asumido progresivamente un papel cada vez más relevante en WWE hasta convertirse en gerente general de RAW. Bajo el lema de ser «la voz de la gente», el ejecutivo utilizaba su posición para favorecer a determinados luchadores y perjudicar a otros, especialmente a Cena, con quien mantuvo una larga rivalidad.

La tensión entre ambos alcanzó los llevó a Over the Limit 2012. Allí, Laurinaitis se enfrentó a Cena en un combate donde ambos pusieron en juego su futuro. Gracias a la intervención de Big Show, el ejecutivo consiguió una sorprendente victoria y mantuvo su puesto de autoridad. Pero ahí no terminó la historia. Laurinaitis siguió mandando pero Cena continuó liderando la oposición.

La revancha llegó en No Way Out. McMahon anunció que Show representaría a Laurinaitis en una lucha en jaula de acero contra Cena. La estipulación era: si Big Show ganaba, John Cena sería despedido; si Cena conseguía la victoria, John Laurinaitis perdería inmediatamente su puesto. Después de una intensa batalla, «The Champ» logró la victoria escapando de la estructura metálica.

Las consecuencias no se hicieron esperar para el exJohnny Ace. Nada más terminar la lucha, McMahon apareció para despedirlo de manera oficial y fulminante. Y tampoco quedó ahí la alegría para los detractores del odiado Laurinaitis. Nuestros amigos comentaristas Hugo Savinovich y Carlos Cabrera vieron en primera fila cómo John Cena hacía atravesar a John Laurinaitis la mesa de comentarios.

► ¿Qué fue de John Laurinaitis?

Aunque desapareció de la televisión de WWE durante un tiempo, Laurinaitis continuó trabajando tras bastidores en WWE en distintos puestos relacionados con la contratación y gestión del talento. Años más tarde volvería ocasionalmente a la programación de la empresa, aunque nunca volvió a ocupar un papel tan relevante en como el que tuvo durante su etapa como gerente general.

Más de una década después de No Way Out 2012, su nombre volvió a la actualidad por su implicación en la demanda presentada por Janel Grant contra Vince McMahon y WWE. Laurinaitis fue inicialmente incluido como demandado en el procedimiento, aunque posteriormente dejó de figurar como tal tras alcanzar un acuerdo para colaborar con la demandante. Mientras tanto, Vince McMahon ha negado las acusaciones formuladas contra él y el procedimiento judicial continúa su curso.

► Resultados de WWE No Way Out 2012