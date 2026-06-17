Ludwig Kaiser busca pruebas de cámaras de seguridad para su defensa legal

El equipo legal de Ludwig Kaiser presentó este martes 16 de junio una nueva moción en el caso de agresión que enfrenta en Florida, con miras a la audiencia previa al juicio programada para el 16 de julio.

► Qué pide la nueva moción

De acuerdo con el reporte del Wrestling Observer, la defensa de Kaiser busca obtener acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo de departamentos en Orlando donde reside el luchador, en las que presuntamente quedó registrado el incidente del pasado 23 de abril. Según la moción, el hecho ocurrió fuera del elevador en el piso 12 del edificio, zona que estaría cubierta por las cámaras del complejo.

El abogado de Kaiser contactó a la administración del complejo para solicitar las imágenes, pero la gerencia respondió que no podían entregar el material sin una orden judicial. Posteriormente, la defensa se comunicó con la fiscal auxiliar del estado, Shaylynne Kotch, quien indicó que la fiscalía no se opone a la solicitud. Con ese visto bueno, la moción pide ahora que el tribunal autorice formalmente la citación al complejo para que entregue todo el material de videovigilancia correspondiente a la zona del incidente, alrededor de las 6:30 de la tarde del día señalado.

► Antecedentes del caso

Kaiser se entregó a las autoridades el mes pasado después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. La acusación señala que el luchador alemán agredió físicamente a un vecino del mismo edificio luego de que esta persona le pidiera, junto a su acompañante, que se comportaran con más decoro mientras presuntamente se besaban de forma intensa dentro del elevador del piso 12. Kaiser quedó libre posteriormente bajo fianza.