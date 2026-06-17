Resultados Lucha Libre Rebelión x Tyris Wrestling: Alianza

Enmarcado en el fin de semana de la más reciente visita de WWE a Barcelona (Cataluña, España) para celebrar un episodio de SmackDown, este pasado 28 de mayo Lucha Libre Rebelión y Tyris Wrestling produjeron Alianza, desde el Ateneu Hortenc de la Ciudad Condal.

► Por la mañana café, por la tarde rebelión

CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Plan C (Lozano y Rogelio Maravilla) (c) derrotaron a Los Enemigos De La Rebelión (TJ Charles y Ángel Reyes) para retener el título. Hubo chulería de los rudos hacia Maravilla en los primeros minutos, sabedores de su superioridad, pero el espontáneo estrella de LLR pudo esquivar un escupitajo de Charles, quien se había cargado la boca de bebida estimulante (no diré marca) e hizo el tag. Lozano entró como una exhalación, con un flotador alrededor de su cintura, que empleó como arma (sin causar DQ). A pesar de tamaña ofensiva, Charles y Reyes lograron emboscar a Maravilla y aplicarle un remate conjunto, para luego lanzarse el irlandés con su Cabezazo desde el esquinero… y «kickear» el co-campeón. Seguidamente, Lozano se valió de nuevo del flotador para tirar a Reyes de un esquinero y atrapar a Charles con el veraniego ítem, hasta derribarlo, momento en que Maravilla lo atrapó en un súbito pin. Segunda defensa de Plan C desde que conquistaran las correas en Tiempos Mejores 2026. ♠♠♠

Sito Sánchez derrotó a Caldera. Por la contundencia de sus machetazos, Caldera se ha convertido en el WALTER español, y Sánchez lo sufrió de primera mano, nunca mejor dicho. El problema es que Caldera tiene importante bagaje en kickboxing, y digamos que no se maneja mal tampoco con las piernas; factor que también pudo comprobar en sus carnes Sánchez. Los primeros minutos supusieron básicamente un monólogo de «el Prospecto», hasta que Sánchez tuvo su contrataque y buscó un Juji-Gatame, transicionado en una Gogoplata. Caldera no sucumbió y logró zafarse de la amenaza de rendición, tumbando de nuevo a su rival. Pero «el Líder de la Rebelión», con el pecho en carne viva, tampoco estaba por la labor de perder, y tras un tremendo Lariat, se lanzó con una Plancha estilo sapito y cubrió a Caldera, que no pudo salirse de la cuenta de tres. Notable duelo. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, muestras de respeto entre los protagonistas, con Sánchez anunciando que Caldera pasaba a formar parte de la Barcelona Blacklist.

LUCHA A SEIS BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS: Goldenboy Santos derrotó a Ricky Boy, Francisco, Zarcos, Lucio y Abril de la Plata. El portugués Ricky Boy hizo su debut en LLR y Tyris, siendo quien dejó las movidas más vistosas de la lucha, como un Tope por encima de la tercera cuerda para caer sobre todos sus rivales y aterrizar de pie. Y acabó por alzarse gran protagonista, pues luego de vaciar el ring, salió particular ganador de un duelo contra Santos. Boy tenía virtualmente vencido a su compatriota, pero los socios de Santos en Murder Business interfirieron y propiciaron la victoria vía pin del otrora Campeón de Lucha Libre Barcelona, tras su Lariat marca de la casa. El público respondió con cariñosos cánticos de «Ese portugués, qué hijoput* es». Santos obtuvo así una lucha titular para el evento Pressing Catch, celebrado 48 horas después. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS: Raúl Cruz (c) derrotó a Pol Badía para retener el título. Badía se estrenó así en un show de Tyris. Mucho dominio del debutante, sacando los pasos estrella de su repertorio durante los siete minutos iniciales. Sin embargo, al buscar su puntazo en la cara de Cruz, este, ya harto de las chulerías, le mordió la baguette, que por ello su sobrenombre es «Perro Loco», desatando el entusiasmo entre la fanaticada. Breve «comeback», porque Badía volvió a tumbarlo y seguidamente hizo directo en TikTok, invitando a su oponente, que aprovechó el paréntesis musical, al son de «Café con ron» de Bad Bunny, y le endosó un Shining Wizard por la espalda para la cuenta de tres. Primera defensa de Cruz desde que conquistara la presea en Tyris Wrestling: Sobrecarga. ♠♠♠ Concluida, Goldenboy Santos confrontó a Cruz y le mostró sus intenciones de destronarlo con un Lariat. Mucho mejor que cualquier promo.

CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Martí Ubach (c) derrotó a Joey Torres para retener el título. Luego de sufrir la denominada «Evasión del siglo» durante la Copa Niño Anónimo, Torres tuvo su revancha por el oro que Ubach le arrebató. Y ante la vehemencia de Torres, el «Hijoput* de Andorra» quiso dejar la lucha, pero su plan no pudo consumarse. Aún así, un pateo de la segunda cuerda para que esta golpeara en las partes pudendas a Torres le hizo tomar el control. Duro golpe el recibido por Torres sobre el proscenio, que casi le cuesta el combate, regresando in extremis al ring antes del conteo de 10. Una afrenta que pareció motivarlo, porque Torres lanzó entonces sus mejores ofensivas, aunque tal vez no contaba con la resistencia de Ubach, soportándolo todo… o casi todo. Cuando Torres iba a lanzarse con su Destornillador, Ubach puso en medio al réferi y lo sacó del ring (los colegiados no son precisamente de DQ fácil en LLR). Entonces, previsiblemente, hubo cinturonazo sobre Torres. Lo no tan previsible fue que Torres «kickeara» a continuación. Ubach se sacó entonces el comodín del pateo en los cataplines, con el inconveniente de que el árbitro visualizó toda la escena. Se olía la DQ y la consiguiente retención del monarca, pero Torres pidió que no terminara así la lucha y el colegiado le hizo caso. Y de nuevo, esta vez ante la ceguera de la autoridad competente, Ubach se disfrazó de Ric Flair, rematando la jugada con su Driver. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/4

RUMBLE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Caldera derrotó a Angelnaut, Ángel Reyes, Chester, Chester Ciego, Cuchu Navarro, Edu Rodríguez, Enrique Lemus III, Enriquecido, Francisco, Guillermo, Jon Valow, Lacayo Sureño, Lit Lynn, Lucio, Marc Menino, Matanza Delgado, Nathan De Wind, Noah Santillana, Ricky Barceló, Rogelio Maravilla, Santiago Sangriento, Sito Sánchez, TJ Charles y Zarcos. Francisco y Barceló iniciaron la batalla. Rodríguez, Lucio y Navarro fueron los primeros en salir por encima de la tercera cuerda, vía Enriquecido, que acabó cayendo por obra y gracia de Sureño. Lemus III eliminó a Francisco. Zarcos eliminó a Lynn. Valow eliminó a Delgado. Rogelio Maravilla eliminó a Zarcos. Noah Santillana eliminó a Lemus III. TJ Charles eliminó a Menino. Guillermo fue eliminado por De Wind y Barceló. Angelnaut eliminó a De Wind y Barceló, con De Wind arrastrando en su caída a Barceló. Angelnaut eliminó a Maravilla. Chester Ciego eliminó a Angelnaut con la ayuda de Chester. Lacayo eliminó a Santillana. Charles eliminó a Sureño, salvando a Reyes de caer. Charles y Reyes eliminaron a Sangriento. Caldera eliminó a Valow. Chester Ciego eliminó a Chester pensando que era Reyes. Este y Charles eliminaron a Chester Ciego. Sito Sánchez fue el último en entrar. Charles eliminó a Sánchez e ipso facto, «el Volátil» fue sacado por Caldera. Entre este y Caldera quedó la Rumble, con un definitivo enfrentamiento, lo mejor del combate, donde se impuso «el Prospecto» pasados los 44 minutos. ♠♠♠1/4

Como epílogo, Caldera avisó de que iría a por el título mundial de Martí Ubach en el evento Pressing Catch.

⇒ Ese Sito Sánchez vs. Caldera fue canela fina, principal «highlight» de la primera cita del reciente «SmackDown Weekend» barcelonés. Tampoco desmerecer el punto que a priori pudo pasar más desapercibido, ese «Six-Way», y que resultó el segundo mejor combate; por lo tanto diría que verdadero «show stealer», pues por Sánchez y Caldera sí había bombo. Tal vez la duración demasiado compacta de varias luchas, incluidas las dos mencionadas (supongo que por dejar hueco al Rumble), impidió que en su conjunto, Alianza quedara como una función redonda. Pero en cualquier caso, la variedad de todos sus puntos —algo que muchos programadores descuidan— la hizo bastante entretenida.

♠♠♠1/2