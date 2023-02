Mandy Rose lo sostiene: “Shawn Michaels me despidió””

Cuando rompió su silencio tras su salida de WWE, Mandy Rose confirmó el reporte de Dave Meltzer en donde este decía que Matt Bloom se enteró de que estaba vendiendo fotografías y videos eróticos en su página de la plataforma Fan Time, y se lo contó a Shawn Michaels, quien de inmediato tomó la decisión de quitarle el Campeonato Femenil NXT que ostentaba durante más de un año, y habría sido el Chico Rompecorazones quien habría dado la orden de despedirla.

Sin embargo, Michaels recientemente aseguró que él no tenía nada que ver con que Rose fuera despedida de la empresa. Rose le dijo a Renée Paquette que no cree en sus palabras, pues pudo saber de primera mano que fue el propio Michaels quien tomó la decisión. Estas fueron sus interesantes declaraciones para el podcast The Sessions with Renée Paquette:

► Mandy Rose acusa a Shawn Michaels de su salida de WWE

“Quedé completamente sorprendida con todo. Entré al trabajo como un martes normal para el show de televisión, y ya sabes… Me dijeron que la lucha por el título, que se suponía que iba a suceder más adelante, mucho después…

“En realidad, no sé bien cuándo iba a hacerse esa lucha en la que yo iba a perder el título, pero los planes iniciales eran que podría pasar en NXT Vengeance Day 2023, O no, estaba en el aire, era la fecha tentativa. Sin embargo, me dijeron ese martes, que dicho combate iba a llevarse esa noche, en realidad.

“Eso fue alrededor de las dos en punto cuando me dijeron. De inmediato, supe que algo estaba pasando porque todo el mundo me trató de forma genial en NXT antes, tuve una gran relación con Shawn Michaels, los guionistas creativos, los productores, con todo el mundo.

“Nunca estuve fuera una sola semana del trabajo. Fui la campeona durante 413 días. Realmente, no me esperaba una sorpresa como esa. Y pensaba: ‘¡Wow! ¿Hice algo? ¿Qué está pasando?’ Obviamente, tenía ya una cierta idea de qué estaba pasando porque lo vi en las redes sociales la noche anterior.

“La orden de que debía dejarle el Campeonato Femenil NXT a Roxanne Pérez provino del propio Shawn Michaels. Supe que vino del Director Creativo de Contenido de NXT. Así que supe que eso era todo.

“Realmente no tenía por qué ir a buscar otras respuestas, a pesar de que quería tener otras respuestas, pero, en ese momento, tenía que hacer mi trabajo y ver mi combate y todo lo que íbamos a tener que hacer esa noche”.