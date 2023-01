Mandy Rose: “Todo el mundo es prescindible”

“Una mujer fuerte no busca venganza. Sigue adelante y deja que el karma haga el trabajo sucio“. Esto fue lo último que había comentado Mandy Rose hasta ahora acerca, supuestamente, de su salida de la WWE, sobre la cual dijo que estaba 100% dolida. Continúa pasando el tiempo desde que le rescindieran el contrato y no hemos tenido ninguna novedad sobre su posible retorno más allá de que ella misma adelantara que estaría dispuesta incluso a dejar de publicar contenido para adultos, aclarando al mismo tiempo que no se ve volviendo en un futuro cercano.

► Mandy Rose cuida de sí misma

También existe la posibilidad de que la luchadora trabaje en otra compañía que le de mayor libertad para desarrollar su vida fuera de los encordados. Pero acerca de esto tampoco ha habido ninguna información. Aunque de ello, de esa misma libertad, habla en su reciente entrevista con el New York Post. Apunta que tiene que cuidar de sí misma porque nadie más va a hacerlo y que todo el mundo es prescindible. Y no se equivoca pues ¿cuántos fueron despedidos de la WWE por otros motivos y sin tener un sustento como el que tiene ella?

“Estoy agradecida y muy honrada con todo lo que he hecho y conseguido en la compañía [WWE], pero en la actualidad, hay tantas otras vías y tantas otras oportunidades de marketing, es como ¿por qué no puedo hacer ambas cosas? Al final del día, soy la única que cuida de mí y de mi carrera. Todos son reemplazables en nuestro negocio, es verdad”.

Acerca de la razón de su despido, Mandy Rose vuelve a señalar que no le hablaron de contenido para adultos:

“No me hablaron de imágenes subidas de tono. No me dijeron nada más. Me hablaron de la plataforma basada en suscripción”.

Y el periódico apunta que “WWE no contestó a múltiples solicitudes de comentarios“.

