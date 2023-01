El gran interés de Chris Jericho en Action Andretti

Action Andretti tuvo un gran debut en AEW venciendo a Chris Jericho en un mano a mano. La cosa no acabó ahí pues además de que ha ganado todos sus combates en la compañía hasta ahora, en el más reciente venció a Daniel García, aliado del “Y2J”. Todo dentro del plan del que fuera Campeón Mundial AEW de empujar al joven talento, como él mismo explica en WTF with Marc Maron.

► Chris Jericho y el empuje a Action Andretti

“Hicimos algo, hace solo unas semanas. Vi a este chico en octubre. Un chico guapo, bastante ágil, y dije: ‘Hagamos una entrevista con él’. Era un buen conversador. Le dije: ‘Vamos a contratarlo, pero que se quede en casa, tengo una idea’. Acción Andretti. Hace dos o tres semanas perdí mi título, y ahora voy a tener un duelo de puesta a punto contra algún jobber y voy a retomar el rumbo. Este chico sale, tenemos un combate, y lo estoy tratando como a un jobber, en un squash. Al tirarlo, no se ofende, la gente canta: ‘Vamos, jobber’. Están detrás y riéndose. Lo ataco con mi remate. Uno, dos, se sale. La gente dice: ‘Oh, mi*rda’.

“Luego comienza el runrún: ‘¿Qué va a pasar ahora?’. Nunca habíamos visto a este tipo en la televisión, nunca. Luego, seguimos hacia adelante y de repente, me atrapa de nuevo. Me golpea con esto y aquello. Boom, boom, boom, me golpea con un movimiento. Uno, dos, tres. Él gana. La multitud se vuelve j*didamente loca. Está corriendo, chocando manos, la gente se está volviendo loca. Es uno de los mejores momentos que hemos tenido en la historia de AEW porque nadie conocía a este tipo, y al final, hicimos una nueva estrella. No me duele perder, y creamos a este tipo. Se trata de hacer estrellas y hacer que la gente reaccione. Nadie habría adivinado que iba a ganar”.

¿Os gusta lo que ha hecho Action Andretti hasta ahora en AEW?