Las Bella Twins no estuvieron en el 30 aniversario de Raw. Nikki Bella explica por qué en un reciente video en Instagram Live.

► Las Bella Twins no estuvieron en el Raw 30

“Quiero tomarme un segundo para continuar y hablar sobre algunas cosas. Primero, tal vez sobre algunos titulares de lucha libre que vi. Como verán, la narrativa intentará cambiar para que algunas personas se vean bien y otras se vean mal. Esto es lo sorprendente de esta plataforma, podemos hablar de la verdad. Esta semana, desde el lunes hasta el jueves, Brie, yo y Artem (Chigvintsev), hemos estado en los medios debido al estreno de Nikki Bella Says I Do is Thursday. Programa propiedad de la WWE, por eso ves avances en Monday Night Raw.

“Esperábamos, creo que fue hace semanas, estábamos hablando de ir a Raw. Dijeron que no tenían nada para nosotras. Estábamos programados para hablar con los medios el lunes, martes, miércoles y jueves, y luego hubo tal vez una idea. Todo nuestro equipo, incluida WWE y todos los demás, nos había reservado para el lunes en Nueva York. Lo que sea que veas de cosas, de repente las historias cambian, eso es para limpiar y tirarle a la gente. Teníamos todos estos compromisos por parte de la empresa en la que trabajamos. Sé que a la gente le gusta criticar, pero no voy a permitir que eso suceda”.

