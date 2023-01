En el Raw 30 no hubo tanto talento femenil como a Nikki Bella le hubiera gustado, como ella misma señala en un reciente video en Instagram Live.

► La falta de mujeres en el Raw 30

“También amo a los fanáticos por defender a las mujeres. Hay tantos llorones. Déjame decirte por qué la gente se molesta. Esto es en nombre de la mayoría de las mujeres. ‘Oh, siempre lo hacen por ellas’. No, solo porque hablemos, no lo hacemos sobre nosotras mismas. Se trata de las mujeres desde el principio hasta las que están allí. Entiendo por qué tanta gente está molesta, especialmente nuestros fanáticos, cuando es algo como Raw 30.

“Recuerdo cuando comencé a ver Raw, como todos saben, a algunos de ustedes les gusta j*der con que no era fanática desde el día en que nací. Estaba obsesionada con los combates con Beth Phoenix, Candice Michelle, Melina, Mickie James. Eso, para mí era de la lucha libre cuando me convertí en fan, eso era Raw para mí. La gente tiene sus propios recuerdos, y por eso es tan importante que las mujeres estén representadas porque, para muchos de los fans, sus recuerdos están en Chyna, Lita y Trish (Stratus), Melina, Mickie, Michelle (McCool), Beth, Candice (Michelle), esas mujeres increibles de esa era.

“Luego, nuestra era con AJ (lee), Paige, Brie y yo, etc. Me encanta lo del hashtag (#WWEWomenDeserveBetter) y verás muchas narrativas criticando a las mujeres llamándolas lloronas. No, ponemos el mismo esfuerzo y trabajo. Todas esas mujeres lo hacen, todas ellas, de todas las épocas. No solo las mujeres, los hombres también”.

¿Qué os parecen las palabras de Nikki Bella?

