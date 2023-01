A las Gemelas Bella no les gustó que el Raw 30 no dedicara más tiempo a resaltar la Evolución Femenil. Ciertamente, no se dedicó un momento especial ni nada parecido a la misma durante el programa. Aunque estuvieron presentes Charlotte Flair, Becky Lynch o Bayley, tres de las luchadoras que la hicieron posible. También Bianca Belair, Alexa Bliss… cada una contando su historia, no haciendo ningún tributo a aquella necesaria etapa para las mujeres de la WWE. Y tanto Nikki como Brie Bella señalaron esto en Instagram Live.

► La Evolución Femenil en el Raw 30

NIKKI BELLA YOU WILL FOREVER BE MOTHER! pic.twitter.com/bNc2eVqHqJ — b. 💍 (@fetishsouvenir) January 24, 2023

NB: “Otro buen recuerdo en Raw. ¿Cómo no mostraron nada de la evolución de las mujeres?“.

BB: “Pero también la forma en que hicimos nuestros combates allí”.

NB : “Porque Sasha Banks está en él y dicen: ‘No podemos…'”.

BB : “Las Bellas, somos un montón”.

NB : “Mercedes (Moné) está en lo más alto y no podemos decir su nombre“.

BB : “Hay un par de otras chicas, y Raya (Saraya), hay un montón de nosotras a las que no quieren mostrar. Está bien”.

NB: “Eso está bien. Cuando haces lo que no quieren hacer…“.

BB : “No es lo que no haces. Es lo que haces“.

No está claro por qué las hermanas no estuvieron en el show. Entendemos que no pudieron hacerlo por otros compromisos. Por otro lado, tampoco fue un Raw para homenajear nada más que los 30 años de Monday Night Raw. Lo esencial eran las apariciones del talento del pasado que alguna vez fueron protagonistas del programa de los lunes. Obviamente, pudieron haber vuelto más ex luchadoras, pero eso seguiría sin tener que ver con la Evolución Femenil. En todo caso, con la evolución femenil a lo largo de la historia de la WWE.

¿Estáis de acuerdo con las Gemelas Bella?

