Mandy Rose: “Que el karma haga el trabajo sucio”

Mandy Rose fue despedida de la WWE a finales del 2022 para sorpresa de todo el mundo por publicar contenido para adultos online. No hubo muchas semanas para comentarlo antes de que el mismo terminara pero sin duda fue uno de los temas del año pasado. Y comenzando 2023 continúa en primera plana; hace solo unos días nos enterábamos de que Triple H no hizo ningún acercamiento con la luchadora. Ella no cierra la puerta a volver a la compañía luchística pero tampoco ve que vaya a suceder en un futuro cercano.

► Críptico mensaje de Mandy Rose

Hoy volvemos a la que fuera Campeona NXT durante más de un año debido a una reciente publicación que ha hecho en redes sociales que está llamando mucho la atención y que parece que podría estar dirigida justamente a que la despidieran. Que sepamos, no ha tenido ningún problema en otros sentidos, ya sea en FanTime, el sitio web donde sube su contenido, o en otros ámbitos como el del modelaje. Por otro lado, en su extensa entrevista en la que habló sobre su adiós a la WWE si bien dijo que estaba dolida habló en buenos términos.

“Una mujer fuerte no busca venganza. Sigue adelante y deja que el karma haga el trabajo sucio“.

No cabe duda de que la compañía ha perdido mucho más al despedirla que ella pues si bien Mandy Rose no está pudiendo seguir desarrollando su carrera como Superestrella de la WWE, sigue teniendo muchísimo éxito en otros sentidos, mientras que no solo NXT perdió a su campeona y a su luchadora más importante sino también el elenco principal a una futura estrella pues había conseguido renovarse en la marca amarilla y prometía mucho de cara a un ascenso.