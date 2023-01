Mandy Rose se sincera después de su despido de la WWE por publicar contenido para adultos en el sitio web FanTime durante una reciente entrevista con Tamron Hall. A la que fuera Campeona NXT le está yendo de maravilla en lo económico después de que viera rescindido su contrato, ganando en poco tiempo un millón de dólares, mientras que no se ha hablado nada acerca de su posible futuro luchístico en otra compañía. Esto puede deberse a que la luchadora estaría dispuesta a volver a ser una Superestrella, como señala en la plática.

Pronunció el clásico “nunca digas nunca” después de aclarar que esa etapa de su vida “está en el pasado” y que no está buscando un retorno a corto plazo. En este sentido, un detalle interesante es que Mandy Rose adelanta que “tendría una conversación” con la WWE acerca de cerrar su página de contenido para adultos en caso de que se planteara la posibilidad de volver. También apunta que siempre estará agradecida a la compañía de lucha libre profesional y que perder el Campeonato Femenil NXT no le dijeron que estuviera relacionado con FanTime.

Mandy Sacs (Mandy Rose) tells Tamron Hall she is forever grateful for WWE – she wasn’t told her dropping the belt was related to her FanTime – she did make over a million already – she’d consider a conversation with WWE about taking it down to return. pic.twitter.com/bJkvk7S5oZ

— Female Locker Room (@femalelroom) January 10, 2023