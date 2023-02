El Funabashi City General Gymnasium de Chiba fue la sede para la octava jornada del torneo “Triangle Derby I” de Stardom.

► “Triangle Derby I” Día 8

Donna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai y Thekla) lograron la segunda victoria ante STARS (Hazuki, Koguma y Saya Iida).

Club Venus (Mariah May, Mina Shirakawa y Xia Brookside) ligaron su tercer resultado positivo ante Oedo Tai (Momo Watanabe, Natsuko Tora y Saki Kashima), empatándolas en puntos.

God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) contabilizaron siete unidades tras imponerse a Haruka Umesaki y Oedo Tai (Ruaka y Starlight Kid).

Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y Yuu) no aflojan el paso y obtuvieron su cuarto triunfo, pasando sobre Donna del Mondo (Himeka, Maika y Lady C).

Cerrando la jornada, Queen’s Quest (AZM, Saya Kamitani y Utami Hayashishita) lograron una importante victoria sometiendo a Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki), acercándose peligrosamente a la cima.

Los resultados completos son:

Stardom “TRIANGLE DERBY I”, 28.01.2023

Funabashi City General Gymnasium (Funabashi Arena)

Asistencia: 563 Eepectadores

1. 3 Way Battle: Hina venció a Tomoka Inaba y Rina (6:24) con un Gedo Clutch sobre Rina.

2. STARS vs. Cosmic Angels: Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo derrotaron a Tam Nakano, Natsupoi y Waka Tsukiyama (12:25) con un Backdrop Hold de Hanan sobre Tsukiyama.

3. Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai y Thekla [4] vencieron a Hazuki, Koguma y Saya Iida [2] (12:37) con un Toxic Spider Death Drop de Thekla sobre Iida.

4. Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May [6] derrotaron a Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima [6] (11:30) con un Tombstone Driver de May sobre Kashima.

5. Triangle Derby I: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei [7] vencieron a Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [4] (12:06) con la Miramare de MIRAI sobre Ruaka.

6. Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori [8] derrotaron a Maika, Himeka y Lady C [4] (11:56) con un Chickenwing Choke de Yuu sobre Lady C.

7. Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM [7] vencieron a Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [8] (13:18) con un European Clutch de Kamitani sobre Hiragi.

– Triangle Derby I – Clasificación Parcial:

Grupo Triangle Red:

1. Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori [8]

2. Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM [7]

3. Mina Shirakawa, Xia Brookside & Mariah May [6]

4. Tam Nakano, Natsupoi & SAKI [4]

-. Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki [4]

-. Giulia, Mai Sakurai & Thekla [4]

7. Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo [0]

Grupo Triangle Blue:

1. Risa Sera, Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi [8]

2. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei [7]

3. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima [6]

4. Maika, Himeka & Lady C [4]

-. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki [4]

6. Hazuki, Koguma & Saya Iida [2]

7. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai [0]