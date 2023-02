Shawn Michaels: “Yo no despedí a Mandy Rose”

Shawn Michaels habla del controvertido despido de Mandy Rose de la WWE a finales de 2022 en la conferencia de medios previa a Vengeance Day 2023 (vía Fightful). El “Chico Rompecorazones” señala que no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre la luchadora. Y también que no fue él quien la despidió. La que fuera Campeona NXT se encuentra alejada de la lucha libre en estos momentos, pues ni ha vuelto a la compañía ni ha firmado con otra. Ello mientras le va de maravilla en sus otras carreras.

► Shawn Michaels habla de Mandy Rose

“Obviamente, no es la situación ideal. Diré, si se me permite decirlo para que conste, no la despedí. No puedo despedir a nadie. Lo único correcto de todo eso es que manejo la creatividad. Fue desafortunado. Creo que Mandy fue fantástica para nosotros. Disfruté absolutamente trabajar con ella. Fue una campeona fenomenal. Nos hubiera encantado que las cosas hubieran sido diferentes y haber podido construir nuestra historia con Roxanne, pero me pusieron una posición en la que tenía que hacer una llamada creativamente, y así lo hicimos.

“Es una de las cosas que he aprendido, haciendo este trabajo, nada está antes que la marca. Tenemos que presentar esas cosas y eso es lo que hicimos. Roxanne ciertamente estaba donde íbamos a pesar de todo, solo fuimos unas semanas antes de lo que esperábamos. Lo mejor es que ahora estamos de vuelta en el rumbo y diré, honestamente, creo que el mundo de Mandy Rose, no fue más que fenomenal con nosotros, la extrañaremos, pero estamos encantados de que Roxanne Pérez sea la campeona femenina de NXT y nos lleve al futuro“.

¿Te gustaría que Mandy Rose volviera a NXT?