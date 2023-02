No faltan quienes estén preocupados de que Vince McMahon vuelva a tomar las decisiones creativas de la WWE. Todavía no lo ha hecho, aunque no ha sido porque no ha querido. Pero el caso es que efectamente todo lo que venimos sabiendo es que de momento su rol está en otro sitio. La información ahora nos la trae Shawn Michaels, el principal encargado de NXT, en quien Triple H ha depositado toda su confianza para que lleve a la marca amarilla, al territorio de desarrollo, a lo más alto. La proporciona en su conferencia de medios previa a Vengeance Day 2023 (vía Fightful).

.@StevieTurnerWWE looks to make a statement in her NXT debut when she takes on Dani Palmer. #WWENXT pic.twitter.com/JzwHSfo2M4 — WWE NXT (@WWENXT) February 2, 2023

► Vince McMahon, fuera de la creatividad de NXT

“No lo ha hecho, y no creo (que lo haga). Me imagino que Vince probablemente tenga peces más grandes para freír que nosotros aquí en NXT. Una de las cosas que disfruto de mi trabajo aquí es la negación plausible que tengo permitido tener. No hago muchas preguntas porque no quiero saber las respuestas a algunas de ellas. Incluso cuando estábamos aquí [con Vince a cargo], él era muy bueno con nosotros aquí abajo. Nos ayudaron de cierta manera y nos guiaron en cómo querían que fuera, pero después de eso, no hubo intervención. Hunter, lo mismo. Son muy buenos con nosotros aquí en NXT. Ellos entienden que es un entorno diferente aquí, por lo que somos muy afortunados de ser independientes, sin importar quién esté a cargo del barco en Stamford, nos permiten una gran libertad aquí, lo cual apreciamos“.

En términos generales, la última decisión grande de Vince McMahon en NXT fue convertirla en NXT 2.0, lo cual fue un experimento al que Triple H le puso fin.

¿Te gustaría que Vince McMahon volviese a tomar las decisiones creativas de la WWE?