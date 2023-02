WWE pidió a Mandy Rose retirar comentarios de ‘selfie dicks’

El tema del despido de Mandy Rose de WWE sigue dando de que hablar. Aunque la luchadora no habló los primeros días, recientemente ha dado varias entrevistas tocando el tema.

Recientemente, Mandy estuvo con Renee Paquette en The Sessions, donde dio más detalles de cómo fue su despido, lo que según cuenta no se dio de forma inmediata tras perder el Campeonato Femenil de NXT.

“Al día siguiente (después de perder el Campeonato Femenino de NXT), que estaba anticipando cómo sucedió todo, estaba haciendo bromas al respecto la noche anterior . Es la única forma (de superarlo). Las chicas dijeron, ‘Oh Dios mío, para, estás loca. ‘No, no es una locura.’ Recibí una llamada alrededor de las 11 y algo, sabes ese número 203. Cuando entra, sabes que va a ser malo . Recibí esa llamada, dijeron lo que dijeron, tuvieron que liberarme debido a la situación , pero realmente no obtuve mucha información”.

Una vez más, la excampeona de NXT aseguró que no recibió ninguna advertencia, solo un mensaje sobre borrar el enlace donde comentaba “Selfie Dicks” de los fans, lo que hizo de inmediato.

“Nadie me llamó la atención además de la noche antes de que perdiera el título, solo una persona y era de mi abogado, y solo decía, ‘elimine este enlace. Vino de WWE legal’. Solo decía ‘eliminar el enlace’.Obedecí, obviamente, vino del trabajo. Eliminé el enlace de inmediato, esa noche. Al día siguiente es cuando perdí el título y me despidieron al día siguiente. Nunca tuve una advertencia. Sé que hay noticias por ahí de que dice que me advirtieron, nunca lo hice. Podría haber sido diferente”.