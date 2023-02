Jeff Jarrett: “Drew McIntyre pudo cambiar la historia de TNA”

En 2015, un año después de ser despedido de WWE, Drew McIntyre llegó a la entonces TNA. De hecho, allí logró recuperar el rumbo de su carrera y sacar su mejor versión, que años después le permitiría volver a WWE, convertirse en Campeón NXT, y luego, volverse hasta Campeón WWE.

Jeff Jarrett estuvo allí en TNA y tuvo mucho que ver con el hecho de que Galloway llegara a TNA. Recientemente, en su podcast My World with Jeff Jarrett, el actual Vicepresidente Ejecutivo de Eventos en Vivo de AEW, empresa en donde también lucha, habló acerca de la etapa del entonces conocido como Drew Galloway en TNA, y dijo que este luchador pudo haber generado un cambio total y muy positivo para TNA, pero reveló qué ocurrió que hizo que esto no fuera posible:

► Drew McIntyre pudo liderar a TNA – Impact Wrestling, pero no hubo dinero

“Lo vi como un tipo que podía liderar el cambio. Liderar la carga. Pero, también era consciente de que, económicamente, no podíamos permitirnos quedarnos con él. Esa fue una de las principales razones por las que abandonó Impact Wrestling. No podíamos pagarle lo suficiente”.

Y, lamentablemente, las cosas no han mejorado para Impact, al contrario. Si bien se mantienen a flote y cuentan con luchadores de buen nivel, ninguno está a la altura de ser una gran estrella como sí que las hay en WWE o en AEW.