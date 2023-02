Mandy Rose no descarta luchar en AEW

La última lucha de Mandy Rose en WWE fue el pasado 13 de diciembre de 2022, cuando defendió su Campeonato Femenil NXT ante Roxanne Pérez. 24 horas después, fue despedida debido a que dentro de la plataforma de FanTime estaba publicando contenido explícito para adultos. Desde entonces, la ex líder de Toxic Attraction ha estado dedicada de lleno a su sitio personal mientras muchos todavía lamentan su salida de la compañía.

► Mandy Rose quiere reunirse con Saraya y Dustin Rhodes en AEW

Desde su salida, Mandy Rose ha roto el silencio en torno a su salida, pero dejó la puerta abierta para un eventual regreso, dando a entender que, a pesar del posible malentendido, su relación con la WWE no fue mala. Ahora, durante una reciente aparición en el podcast The Sessions con Renee Paquette, la ex Campeona NXT dejó en claro que le encantaría reunirse con Saraya en AEW.

“Oh, eso sería bueno reunirme con Saraya en AEW… Oh sí, oh Dios mío, también podría reunirme con Dustin Rhodes. Tengo algunas viejas escuelas que podríamos reunir.

No lo he descartado con seguridad el volver a la lucha libre. No es como si las botas estuvieran colgadas y esas cosas. No es así, pero en este momento, no es mi enfoque principal, pero en este momento, no es mi enfoque principal, pero definitivamente para el futuro, tal vez. Ya veremos.”

Mandy Rose ya trabajó con Saraya en WWE cuando ambas fueron miembros de Absolution, justo en el momento en el que la ex Campeona NXT había sido ascendida al elenco principal. El grupo no tuvo mayor futuro a raíz de la lesión de la ex Paige, pero de alguna manera Mandy se las arregló para brillar en NXT durante el último año, previo a su despido.

Tras salir de WWE, Mandy Rose no ha luchado, pero no le cierra las puertas a hacerlo en el futuro, a pesar de que le está yendo bien con su página de FanTime.