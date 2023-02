Si la historia de Cody Rhodes camino hacia WrestleMania 39 tiene un final feliz, luciría muy propicio un cameo especial de Dustin Rhodes en el epílogo del evento. Sin duda, potencial cierre de una WrestleMania más emotivo de los últimos años.

Cody y Paul Heyman dispusieron anoche todo ese aparataje emocional con el que cuenta la narrativa de “The American Nightmare”, mediante un soberbio segmento donde Dusty Rhodes fue figura central y donde también AEW supuso objeto de referencia por parte de otrora vicepresidente ejecutivo, sabedor este de que su popularidad actual se debe en gran medida a la casa en la que todavía trabaja su hermano.

Cody concedió recientemente interesante entrevista a Inside The Ropes para hablar del gran combate que disputará el próximo mes de abril en WrestleMania 39. Y su interlocutor, Alex McCarthy, quiso confesarle que le encantaría verlo tener con Dustin un rotundo “WrestleMania Moment”. McCarthy, evidentemente, buscó así sonsacar una posible respuesta, y Cody dijo lo siguiente.

«Bueno, no es algo que… Dustin y yo tenemos una relación muy particular. Es casi como si alcanzáramos nuestro apogeo como hermanos cuando estamos juntos en el ring. Creo que los dos hemos acordado que nunca volveremos a hacer equipo, porque si bien nos hemos divertido mucho, no parábamos de discutir. Pero estamos en un punto donde quiero mucho a mi hermano y cuanto más me aproximo a esto [WrestleMania 39] más pienso en él cada día, de verdad lo hago. Sería especial, lo sería. Haría falta que alguna gente se pusiera de acuerdo […]»